DPMŽ klesol v koronakríze denný počet cestujúcich zo 40.000 na 7500

Žilina 29. júna (TASR) – Dopravný podnik mesta Žiliny (DPMŽ) zaznamenal po zavedení opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 pokles prepravených cestujúcich počas pracovných dní zo 40.000 na 7500. Po uvoľnení opatrení sa dostal na úroveň 23.000 cestujúcich za pracovný deň. Na pondelkovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ) v Žiline o tom informoval riaditeľ DPMŽ Ján Barienčík.



"K pondelku sme prišli na tržbách o takmer 500.000 eur bez DPH. Predpokladáme podľa vývoja prepravených cestujúcich, ktorých mierne pribúda, že na tržbách napriek tomu prídeme asi o 800.000 eur bez DPH," povedal Barienčík.



Prvým opatrením DPMŽ bol podľa neho prechod spojov do prázdninového režimu, v ktorom je až dodnes. "K dnešnému dňu nedosahujeme ani čísla, ktoré sme štandardne dosahovali počas prázdninového režimu v nekrízovom roku. Nasledujú štandardné prázdninové mesiace, čiže v tomto pokračujeme. A na konci augusta budeme vyhodnocovať situáciu, či pôjdeme naďalej v prázdninovom alebo riadnom režime," podotkol riaditeľ DPMŽ.



Primátor Žiliny Peter Fiabáne pripomenul, že DPMŽ je 100-percentnou mestskou spoločnosťou a výpadok tržieb bude treba dofinancovať. "S ministerstvom financií a ministerstvom dopravy rokuje nielen DPMŽ, ale aj dopravné podniky v majetku krajských miest – Bratislavy, Banskej Bystrice, Prešova. Aby štát našiel spôsob, tak ako pri iných firmách, ako dofinancovať negatívne ekonomické dosahy koronakrízy. Zatiaľ štát na to nenašiel žiadne riešenie. Obávam sa, že na konci roka budeme musieť túto stratu zahrnúť do hospodárenia mesta. Uvidíme, ako to dopadne," dodal Fiabáne.



Riaditeľ DPMŽ predložil mestským poslancom aj správu za rok 2019. "Za tento rok skončil DPMŽ v oblasti hromadnej dopravy v plusových číslach, bolo to viac ako 287.000 eur. V roku 2019 sme realizovali 3,6 milióna kilometrov (km), čo je o 50.000 km viac v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Stúpli aj náklady. Nielen tým, že stúpol počet kilometrov, ale do vyúčtovania vstupujú aj ďalšie náklady, ako sú napríklad odpisy na modernizáciu vozidiel. DPMŽ má k dnešnému dňu modernizovaný prakticky celý vozidlový park a jeden z najnižších vekových priemerov vozidiel v rámci SR," uviedol Barienčík.