Divadelná fakulta a Divadlo P. O. Hviezdoslava podpísali memorandum
Memorandum predpokladá spoločnú organizáciu divadelných inscenácií, konferencií, sympózií, výstav a ďalších odborných či kultúrnych podujatí.
Bratislava 5. februára (TASR) - Zástupcovia Divadelnej fakulty Vysokej školy múzických umení (DF VŠMU) a Divadla P. O. Hviezdoslava (DPOH) v Bratislave podpísali vo štvrtok memorandum o spolupráci. Obe inštitúcie chcú rozvíjať spoločné aktivity v oblasti divadelnej kultúry, podpory mladých talentov a vzdelávania v umení.
„Tešíme sa na nové projekty v spolupráci s DF VŠMU, pre ktoré toto memorandum vytvára stabilný rámec umeleckého a odborného partnerstva,“ povedala riaditeľka DPOH Vladislava Fekete. Priblížila, že divadlo už pri prvej inscenácii aktuálnej sezóny text Lajčiak prizvalo do jej prípravy aj študenta VŠMU, ktorý sledoval a reflektoval celý proces tvorby zvnútra tvorivého tímu. V budúcnosti by takýchto spoluprác aj na základe memoranda malo pribúdať.
Dekan DF VŠMU Matúš Benža potvrdil, že cieľom spolupráce je zmysluplne prepojiť výučbu s profesionálnou praxou a podporiť mladých divadelníkov na začiatku ich kariérnej cesty. „Pre študentky a študentov je kontakt s profesionálnym divadlom nenahraditeľný. Veríme, že systematická spolupráca s DPOH otvorí priestor pre nové formáty, stáže aj spoločné projekty, ktoré budú prínosom pre školu, divadlo aj bratislavské publikum,“ zvýraznil.
Memorandum predpokladá spoločnú organizáciu divadelných inscenácií, konferencií, sympózií, výstav a ďalších odborných či kultúrnych podujatí, takisto zabezpečenie odbornej praxe a záverečných stáží pre študentov a študentky DF VŠMU v DPOH, ale aj propagáciu výsledkov spolupráce.
