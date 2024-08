DPOH: Fotografia L. Bielika z roku 1968 podporí vznik novej inscenácie

Bratislava 21. augusta (TASR) - Bratislavské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) otvára výstavu fotografií Ladislava Bielika, ktorá pripomína inváziu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa. Udalosti z 21. augusta 1968 zachytil na snímke Muž s odhalenou hruďou pred okupačným tankom. Signovanú, originálnu zväčšeninu tejto snímky daroval divadlu fotografov syn Peter Bielik.



"Nepripomíname si sovietskych vojakov alebo nemožné tanky, ktoré sem vmašírovali, ale najmä občiansky odpor, ktorý proti tomu vznikol. Boli to naši predkovia, ktorí zastavili tie tanky," povedal na stredajšej tlačovej konferencii Peter Bielik. Podľa jeho slov občania Československa zastavili inváziu do ďalších dvoch krajín, bývalej Juhoslávie a Rumunska.



Originálny negatív fotografie zobrazujúcej Bratislavčana Emila Galla pred tankom, ráno v prvý deň okupácie, objavil jej darca v decembri 1989 spolu s ďalšími negatívmi, ktoré Ladislav Bielik ukryl v starom kufri v pivnici.







Signovaná, originálna zväčšenina fotografie, ktorá sa stala ikonou nenásilného odporu, je umiestnená v priestoroch DPOH. Do konca októbra ju bude sprevádzať výstava ďalších 14 snímok Ladislava Bielika z cyklu August 1968.



Darcu k darovaniu fotografie inšpirovala inscenácia Pozsony Dance Club, v ktorej našiel oboch svojich rodičov, Ladislava Bielika a Alicu Bielikovú. "V časti o auguste 1968 sa neobjavila len otcova fotografia, je tam aj scéna Vivat Slovakia z roku 1994, kde vedľa Vladimíra Mečiara vtedy spievala moja mama, sú to historické fakty, musím to tak brať," poznamenal Bielik. Darovanie fotografie považuje za prejav vďaky za silné emócie, ktoré mu inscenácia priniesla.



Trvalé umiestnenie Bielikovej fotografie je spojené s crowdfundingovou zbierkou. Jej výťažok pôjde na realizáciu novej inscenácie Bratislavské srdce o živote Bratislavčanky Alžbety Günterovej-Mayerovej. "Je to jedna z prvých kunsthistoričiek na Slovensku. Bola muzeologička a mala veľmi pohnutý osud. Je to človek, ktorý kompletizoval zbierky napríklad na Betliari, počas vojny musela katalogizovať arizovaný židovský majetok," priblížila riaditeľka DPOH Valeria Schulczová slovenskú vedkyňu, historičku umenia, pedagogičku a priekopníčku ochrany pamiatok a múzejníctva. Inscenácia autorky Anny Gruskovej v réžii Mariany Luteránovej bude mať premiéru v decembri a nadviaže na dramaturgickú líniu autorských hier o osobnostiach Bratislavy.



Schulczová avizovala aj ďalšie inscenácie, ktoré v sezóne 2024/2025 plánuje DPOH uviesť v premiére. Diváci sa môžu tešiť napríklad na inscenáciu Zombies v réžii Jána Šimka. Štvrtá časť projektu Generácia Z bude mať premiéru 13. septembra. Schulczová pre TASR potvrdila, že súčasťou programu DPOH budú aj scénické čítania, ktoré vzniknú ako reakcia na aktuálne dianie v spoločnosti.