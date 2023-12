DPOH v Bratislave uvedie svoju poslednú premiéru v roku 2023

Bratislava 1. decembra (TASR) - Bratislavské Divadlo Pavla Országha Hviezdoslava (DPOH) uvedie 3. decembra svoju poslednú premiéru v roku 2023. Inscenáciu Pozsony Dance Club s podtitulom Príbeh bratislavskej kaviarne režírovala Valeria Schulczová. "Reflektuje to, čo sa v spoločnosti deje, čo sa v nej dialo. Odohráva sa od roku 1848 do súčasnosti, je to prierez kľúčovými momentami našich dejín cez prizmu Bratislavy," uviedla pre TASR na piatkovej tlačovej konferencii Schulczová. Režisérka je tiež autorkou textu spolu s dramaturgičkou inscenácie Terezou Hladkou.



"Snaží sa pomenovávať kriticky zlomového udalosti, ktoré spôsobujú to, že zametáme špinu pod koberec, a potom sa nám dejinne kopí, ako v rodinách, keď sa kopia neriešené konflikty a v nejaký moment to vypukne. Mám pocit, že v súčasnosti žijeme práve to zanedbané z minulosti, čo sme nikdy nepomenovali," vysvetľuje Schulczová.



Inscenácia má byť pre diváka prijateľná. "Komunikujú sa ťažké témy, ale spôsobom, keď má šancu pomôcť hudba a tanec. Možno je emotívnejšia ako racionálna, tým pádom by si mohla nájsť cestu k divákovi," myslí si režisérka diela, ktoré "pripomenie prostredníctvom hudby a tanca 175 rokov našej histórie, od nacizmu, cez komunizmus, sovietsku okupáciu, boj za slobodu, brutálne roky deväťdesiate až po unesený štát a pandémiu".



Témami inscenácie vyrozprávanej cez príbeh mesta a jedného konkrétneho miesta v ňom sú aj rozdelená spoločnosť, nenávisť, poníženie, sklamanie, zrada, ale tiež empatia, nádej, osobné hrdinstvá, ľudskosť, odvaha či individuálna statočnosť. Rozprávajú o nich hostia kaviarne, v ktorej prežívajú svoje radosti a trápenia, nachádzajú a strácajú lásky, ilúzie a niekedy aj svoje životy.







V inscenácii je použitých viacero skladieb, sú medzi nimi piesne Gejzu Dusíka, herci spievajú populárnu hudbu 60. rokov, zaznie pieseň Karola Duchoňa, Karel Kryl, Prúdy či Modlitba pre Martu, ktorú preslávila Marta Kubišová. "Je tam veľa tanca, fyzického pohybu, veľa sa komunikuje práve cez texty piesní," poznamenala Schulczová.



Pozsony Dance Club je prvou z dramaturgickej línie hier, v ktorých sa DPOH zameriava na mesto Bratislava a jeho históriu. Účinkujú Juraj Bača/Alexander Maďar, Zuzana Bartoš Porubjaková, Karol Csino, Juraj Hrčka, Adam Jančina, Annamária Janeková, Peter Kadlečík, Bronislava Kováčiková, Martin Madej, Zuzana Kronerová, Kristína Tormová a Katrin Virágová.



Scénu navrhol Pavol Andraško, kostýmy Eva Kleinová. Autorom choreografie je Ladislav Cmorej, pod scénickú hudbu sa podpísal Martin Hasák.