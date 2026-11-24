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DPOH uvádza slovenskú premiéru scénického oratória Proces Pelicot
Švajčiarsky dramatik a režisér Milo Rau a francúzska divadelná dramaturgička, režisérka a performerka Servane Décle s projektom od roku 2025 putujú po svete.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Bratislavské Divadlo P. O. Hviezdoslava uvedie v stredu 25. novembra na Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách Proces Pelicot. Projekt festivalu Wiener Festwochen v réžii švajčiarskeho dramatika a režiséra Mila Raua a spoluautorky Servane Décle predstavili na utorkovej tlačovej konferencii. Scénické oratórium vychádza z jedného z najvýraznejších súdnych procesov posledných rokov v prípade Giséle Pelicot, ktorej vlastný manžel podával omamné látky a následne k nej pozýval cudzích mužov, aby ju zneužívali.
„Verejný súdny proces vo francúzskom Avignone v roku 2024 otvoril pridlho odkladanú medzinárodnú diskusiu o sexuálnom násilí, ale aj súhlase a zodpovednosti,“ priblížila PR manažérka divadla Lenka Leláková súdny proces, v ktorom sa Gisél Pelicot rozhodla vzdať práva na anonymitu, čo otriaslo Francúzskom i celým svetom. „Symbolom boja proti sexuálnemu násiliu sa stali jej slová - ´Hanba musí zmeniť stranu´,“ poznamenala Leláková k procesu, z ktorého vychádzali tvorcovia inscenácie. Rau a Décle cez autentické dokumenty a súdne spisy z prípadu Pelicot otvárajú v priestore divadla otázky o sexuálnom násilí, súhlase, zodpovednosti a úlohe spoločnosti ako celku.
Švajčiarsky dramatik a režisér Milo Rau a francúzska divadelná dramaturgička, režisérka a performerka Servane Décle s projektom od roku 2025 putujú po svete. V každej krajine sa scénické oratórium uvádza nanovo, v miestnom jazyku a za účasti verejne známych osobností. Svetová premiéra sa uskutočnila 18. júna 2025 v rámci podujatia Vienna Festival (Wiener Festwochen)/Free Republic of Vienna.
„Prešli sme 15 krajín, pri príprave inscenácie sme išli do hĺbky, rozprávali sme sa s obeťami aj s páchateľmi násilia, rôznymi odborníkmi,“ uviedol Rau k inscenácii, v ktorej sa tvorcovia snažia klásť až filozofické otázky a v projekte skúmajú mechanizmy, ktoré umožňujú násiliu zostať skrytým. „V tomto momente je to proces proti celej spoločnosti,“ podotkol režisér scénického oratória, ktoré prináša na javisko autentické fragmenty súdneho konania, výpovede, výsluchy, právne argumenty a ďalšie dokumentárne materiály.
Na jeho slovenskej premiére sa podieľa medzinárodný autorský tím a 32 slovenských hercov, herečiek a osobností spoločenského života, ktorí vystúpia bez nároku na honorár. Sú medzi nimi napríklad Zuzana Kocúriková, Ivo Gogál, Anna Šišková, Ivana Kološová, Henrieta Mičkovicová, Liberty Simon, Jakub Rybárik, Ivan Šándor, či Annamária Janeková. „Ide o meditatívne spoločné stretnutie, ktoré bude svojím spôsobom pomerne náročné, zároveň veľmi očistné a verím, že aj aktivizujúce v spoločenskom rámci,“ povedal pre TASR k štvorhodinovému podujatiu Mário Drgoňa, ktorý pri slovenskom uvedení Procesu Pelicot v Bratislave asistuje ako dramaturg.
„Verejný súdny proces vo francúzskom Avignone v roku 2024 otvoril pridlho odkladanú medzinárodnú diskusiu o sexuálnom násilí, ale aj súhlase a zodpovednosti,“ priblížila PR manažérka divadla Lenka Leláková súdny proces, v ktorom sa Gisél Pelicot rozhodla vzdať práva na anonymitu, čo otriaslo Francúzskom i celým svetom. „Symbolom boja proti sexuálnemu násiliu sa stali jej slová - ´Hanba musí zmeniť stranu´,“ poznamenala Leláková k procesu, z ktorého vychádzali tvorcovia inscenácie. Rau a Décle cez autentické dokumenty a súdne spisy z prípadu Pelicot otvárajú v priestore divadla otázky o sexuálnom násilí, súhlase, zodpovednosti a úlohe spoločnosti ako celku.
Švajčiarsky dramatik a režisér Milo Rau a francúzska divadelná dramaturgička, režisérka a performerka Servane Décle s projektom od roku 2025 putujú po svete. V každej krajine sa scénické oratórium uvádza nanovo, v miestnom jazyku a za účasti verejne známych osobností. Svetová premiéra sa uskutočnila 18. júna 2025 v rámci podujatia Vienna Festival (Wiener Festwochen)/Free Republic of Vienna.
„Prešli sme 15 krajín, pri príprave inscenácie sme išli do hĺbky, rozprávali sme sa s obeťami aj s páchateľmi násilia, rôznymi odborníkmi,“ uviedol Rau k inscenácii, v ktorej sa tvorcovia snažia klásť až filozofické otázky a v projekte skúmajú mechanizmy, ktoré umožňujú násiliu zostať skrytým. „V tomto momente je to proces proti celej spoločnosti,“ podotkol režisér scénického oratória, ktoré prináša na javisko autentické fragmenty súdneho konania, výpovede, výsluchy, právne argumenty a ďalšie dokumentárne materiály.
Na jeho slovenskej premiére sa podieľa medzinárodný autorský tím a 32 slovenských hercov, herečiek a osobností spoločenského života, ktorí vystúpia bez nároku na honorár. Sú medzi nimi napríklad Zuzana Kocúriková, Ivo Gogál, Anna Šišková, Ivana Kološová, Henrieta Mičkovicová, Liberty Simon, Jakub Rybárik, Ivan Šándor, či Annamária Janeková. „Ide o meditatívne spoločné stretnutie, ktoré bude svojím spôsobom pomerne náročné, zároveň veľmi očistné a verím, že aj aktivizujúce v spoločenskom rámci,“ povedal pre TASR k štvorhodinovému podujatiu Mário Drgoňa, ktorý pri slovenskom uvedení Procesu Pelicot v Bratislave asistuje ako dramaturg.