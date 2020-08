Dračie dni sú počas víkendu na zámku v Smoleniciach i Hlohovci

Smolenice/Hlohovec 8. augusta (TASR) – V regióne Trnavy je počas víkendu avizovaný zvýšený výskyt drakov. Pohybovať by sa mali najmä na trase Smolenice - Hlohovec a späť, kde sa na miestnych zámkoch uskutočnia dračie slávnosti. Informujú o tom organizátori podujatí na svojich weboch.



Prvým na rade sú v sobotu i nedeľu (9. 8.) Smolenice. Tam najmä na malých návštevníkov zámockého areálu čakajú rozprávkové bytosti. Draci, princezné a rytieri prežijú s deťmi napínavé príbehy, ktoré sa iste nezaobídu bez aktívnej účasti bojovníkov a víl. "Na čarovný Smolenický zámok počas tohto unikátneho rodinného podujatia priletí drak Vavrinec so svojím dračím kamarátom. Spolu s príbehmi čaká všetkých pestrá paleta nevšedných vôní, chutí v zaujímavom a tematickom gastre a sprievodných aktivít pre malých aj veľkých," pozýva organizátorská Agentúra Hector z Trnavy. Dračí víkend v Smoleniciach bude počas celého programu sprevádzaný zámockým jarmokom, kde svoje výrobky predstavia miestni remeselníci. "Kapacita zámockého nádvoria je v zmysle opatrení voči šíreniu nového koronavírusu obmedzená," upozornila agentúra.



Na zámku v Hlohovci bude mať v nedeľu Dračí deň pod palcom Divadelná spoločnosť Prievidza. Deti pozýva na dve rozprávky s pesničkami. Najskôr to bude Kráľov príbeh a po ňom si bude možné pozrieť Dračí príbeh. "Zároveň budú najmenší môcť sprevádzať draka na špacírke po Zámockej záhrade a prípadne sa s ním aj odfotografovať," pozývajú organizátori Hlohovčanov i návštevníkov z okolia.



V Smoleniciach i Hlohovci je zároveň ponuka prehliadky zámkov, na hlohovskom je spestrená virtuálnou realitou 3D okuliarov a používaním aplikácie cez tablety, umožňujúcej vidieť miestnosti tak, ako to bolo, keď v nich bývali zámockí páni.