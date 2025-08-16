< sekcia Regióny
Dračie hry na Budatínskom hrade ponúknu nevšedný rozprávkový festival
Súčasťou rozprávky bude päť kráľovských komnát s hravými úlohami.
Autor TASR
Žilina 16. augusta (TASR) - Rozprávkový festival pre celú rodinu s úplne novým štýlom zážitku ponúkne počas víkendu (16. - 17. 8.) na Budatínskom hrade Považské múzeum v Žiline v rámci podujatia Dračie dni. Múzeum o tom informovalo na sociálnej sieti.
„Návštevníci sa môžu tešiť na novú rozprávku so skvelým obsadením. Nebudú len divákmi, ale stanú sa priamo účastníkmi príbehu,“ pripomenuli organizátori.
Súčasťou rozprávky bude päť kráľovských komnát s hravými úlohami. Ich splnením získajú diváci zaklínadlo, s ktorým zachránia kráľovstvo. Chýbať nebude ani pohostenie a kopec zábavy. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
