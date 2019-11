Dragun: Kvôli miestnemu podniku v Petržalke zasadne mimoriadna komisia

Bratislava 27. novembra (TASR) – Petržalčania sa nemôžu stať rukojemníkmi sporu medzi zamestnancami a zamestnávateľom v Miestnom podniku verejnoprospešných služieb (MPVPS) Petržalka. Tvrdí to petržalský miestny poslanec Miroslav Dragun, ktorý sa preto rozhodol iniciovať mimoriadne zasadnutie miestnej komisie životného prostredia a verejného poriadku. Upozorňuje, že odborári pri MPVPS nevedia, ako bude v Petržalke zabezpečená zimná údržba.



"S vedením MPVPS, ale aj so zástupcami odborov, by sme mali na komisii prediskutovať aktuálnu situáciu, aby sa nám v najbližších dňoch nestalo, že Petržalku zaskočí sneženie a zostanú neodhrnuté i neposypané cesty či chodníky," povedal Dragun. Vedenie MPVPS má, ako tvrdí, jeho plnú dôveru, ale niektoré veci sa musia nastaviť inak a musí to znovu začať fungovať.



Poslanec zároveň spresnil, že v stredu bolo pracovné stretnutie so zástupcami odborov pri MPVPS Petržalka, diskutovalo sa o ich pripomienkach a návrhoch k zimnej údržbe. "Pred niekoľkými dňami totiž adresovali list všetkým miestnym petržalským poslancom, že oni sami ako zamestnanci nevedia, ako bude zabezpečená zimná údržba v Petržalke. V tomto liste sa vedenia pýtali, akým spôsobom plánuje rozdeliť služby, aké bude zloženie a činnosť štábu zimnej údržby či na spôsob a manipuláciu posypovej balenej soli," spresnil Dragun.



Z diskusie podľa jeho slov vyplynulo, že majú pocit, že nie je riadne dodržiavaný zákonník práce. "Že sú nútení do nadčasov, preto v podniku bola kontrola inšpekcie práce, ktorá má posúdiť opodstatnenosť sťažností zamestnancov," podotkol poslanec s tým, že aj pre tieto zistenia iniciuje zasadnutie komisie.