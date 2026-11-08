< sekcia Regióny
DRÁMA NA D1 V BRATISLAVE: Diaľnicu uzavreli po páde osoby z mosta
Na D1 v smere do Petržalky sa tak tvoria výrazné kolóny so zdržaním 30 minút. So zdržaním treba počítať aj na odklone na Einsteinovu ulicu.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 8. novembra (TASR) - Diaľnica D1 v Bratislave je pre pád osoby z mosta pri obchodnom centre na Einsteinovej ulici v smere k výstavisku uzavretá. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Martina Šemetková. Dôvod, prečo osoba z mosta spadla, je zatiaľ neznámy. Policajné hliadky na mieste vykonávajú odklon dopravy cez Einsteinovu ulicu.
„Vzhľadom na vznikajúce kolóny a dopravnú nehodu na Prístavnom moste odporúčame vodičom smerujúcim do Petržalky využiť alternatívnu trasu cez most Apollo alebo obchvat R7/D4,“ uviedla Šemetková. Vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov polície.
Zelená vlna STVR na sociálnej sieti upozornila, že pred miestom udalosti sa na Prístavnom moste stala aj dopravná nehoda. Na D1 v smere do Petržalky sa tak tvoria výrazné kolóny so zdržaním 30 minút. So zdržaním treba počítať aj na odklone na Einsteinovu ulicu.
„Vzhľadom na vznikajúce kolóny a dopravnú nehodu na Prístavnom moste odporúčame vodičom smerujúcim do Petržalky využiť alternatívnu trasu cez most Apollo alebo obchvat R7/D4,“ uviedla Šemetková. Vodičov žiada o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov polície.
Zelená vlna STVR na sociálnej sieti upozornila, že pred miestom udalosti sa na Prístavnom moste stala aj dopravná nehoda. Na D1 v smere do Petržalky sa tak tvoria výrazné kolóny so zdržaním 30 minút. So zdržaním treba počítať aj na odklone na Einsteinovu ulicu.