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DRÁMA NA DONOVALOCH: Trojročné dieťa náhle stratilo vedomie
Záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra dievčatko po príchode na miesto vyšetrili a následne odovzdali posádke rýchlej zdravotnej pomoci.
Autor TASR
Donovaly 1. augusta (TASR) - Horských záchranárov privolali v piatok (31. 7.) na pomoc trojročnému dieťaťu s poruchou vedomia v reštauračnom zariadení na Donovaloch. Ešte pred príchodom záchranných zložiek poskytol dieťaťu prvú pomoc náhodný svedok udalosti, vďaka čomu opäť nadobudlo vedomie. Informovala o tom na sociálnej sieti Horská záchranná služba (HZS).
„Záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra dievčatko po príchode na miesto vyšetrili a následne odovzdali posádke rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ho transportovala na ďalšie vyšetrenia do nemocnice v Banskej Bystrici,“ uviedla HZS.
„Záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra dievčatko po príchode na miesto vyšetrili a následne odovzdali posádke rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ho transportovala na ďalšie vyšetrenia do nemocnice v Banskej Bystrici,“ uviedla HZS.