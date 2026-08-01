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DRÁMA NA DONOVALOCH: Trojročné dieťa náhle stratilo vedomie

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Ilustračné foto. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra dievčatko po príchode na miesto vyšetrili a následne odovzdali posádke rýchlej zdravotnej pomoci.

Autor TASR
Donovaly 1. augusta (TASR) - Horských záchranárov privolali v piatok (31. 7.) na pomoc trojročnému dieťaťu s poruchou vedomia v reštauračnom zariadení na Donovaloch. Ešte pred príchodom záchranných zložiek poskytol dieťaťu prvú pomoc náhodný svedok udalosti, vďaka čomu opäť nadobudlo vedomie. Informovala o tom na sociálnej sieti Horská záchranná služba (HZS).

„Záchranári z Oblastného strediska HZS Veľká Fatra dievčatko po príchode na miesto vyšetrili a následne odovzdali posádke rýchlej zdravotnej pomoci, ktorá ho transportovala na ďalšie vyšetrenia do nemocnice v Banskej Bystrici,“ uviedla HZS.
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