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DRÁMA NA HORÁCH: Česká turistka uviazla v sedle Pálenica
O pomoc záchranárov požiadal jej manžel, s ktorým sa počas celodennej túry v hrebeňových partiách Západných Tatier rozdelili.
Autor TASR
Zuberec 14. júla (TASR) - Horskí záchranári zo západotatranského oblastného strediska Zverovka zasahovali v pondelok (13. 7.) večer v sedle Pálenica, kde bez zdroja svetla uviazla 53-ročná česká turistka. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.
O pomoc záchranárov požiadal jej manžel, s ktorým sa počas celodennej túry v hrebeňových partiách Západných Tatier rozdelili. Turistka zostupovala Hlbokou dolinou, no pri Rázcestí pod Lyscom zvolila nesprávny smer a Bobroveckou dolinou vystúpila do sedla Pálenica ďalších 560 výškových metrov.
„Horskí záchranári po príchode ženu vyšetrili a spevnili jej preťažené koleno. V ich sprievode následne zostúpila k terénnemu vozidlu, ktorým bola transportovaná do Zuberca. Odtiaľ pokračovala ďalej v sprievode manžela,“ priblížila zásah HZS.
O pomoc záchranárov požiadal jej manžel, s ktorým sa počas celodennej túry v hrebeňových partiách Západných Tatier rozdelili. Turistka zostupovala Hlbokou dolinou, no pri Rázcestí pod Lyscom zvolila nesprávny smer a Bobroveckou dolinou vystúpila do sedla Pálenica ďalších 560 výškových metrov.
„Horskí záchranári po príchode ženu vyšetrili a spevnili jej preťažené koleno. V ich sprievode následne zostúpila k terénnemu vozidlu, ktorým bola transportovaná do Zuberca. Odtiaľ pokračovala ďalej v sprievode manžela,“ priblížila zásah HZS.