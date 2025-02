DRÁMA NA PRIECHODE: Muž zhodil ženu z bicykla a vytiahol na ňu nôž

Bratislava 12. februára (TASR) - Polícia obvinila 40-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania s jednočinným súbehom prečinu výtržníctva. Ten mal v pondelok (10. 2.) zhodiť z bicykla 24-ročnú Poľku, ktorá čakala na priechode pre chodcov v Bratislave. Po páde z bicykla ju mal ohrozovať nožom a vyhrážať sa jej smrťou. Policajt spracoval voči mužovi podnet na väzobné stíhanie. V prípade preukázania viny hrozí Sebastiánovi M. trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.



"Okoloidúci neváhali, žene pomohli a mužovi zabránili v ďalšom násilnom konaní a zadržali ho na mieste do príchodu hliadky polície. Cyklistka, občianka Poľska, neutrpela žiadne zranenia, ktoré by si vyžiadali ošetrenie v nemocnici," opísala hovorkyňa.



Sebastián M. bol krátko po čine zadržaný a eskortovaný na policajné oddelenie do cely policajného zaistenia.