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DRÁMA NA ŽELEZNIČNOM PRIECESTÍ: Cyklistu zachytil vlak
V tejto súvislosti vyzvala chodcov, cyklistov i ďalších účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali príslušné dopravné značenie a nehazardovali so svojím životom a zdravím.
Autor TASR
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Bratislava 1. augusta (TASR) - Na železničnom priecestí Na piesku v bratislavskom Ružinove zachytil vlak cyklistu. Okolnosti zrážky vyšetruje polícia.
„Podľa doterajších informácií cyklista nerešpektoval červený výstražný signál ani spustené rampy na priecestí a prechádzal cezeň práve v čase, keď týmto úsekom prechádzal vlak,“ informujú policajti na sociálnej sieti.
Rušňovodič i napriek okamžitému brzdnému manévru už zrážke, vzhľadom na krátku vzdialenosť, zabrániť nedokázal. „Muža vlak zachytil pravou časťou a spôsobil mu zranenia dolnej končatiny,“ dodala polícia.
V tejto súvislosti vyzvala chodcov, cyklistov i ďalších účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali príslušné dopravné značenie a nehazardovali so svojím životom a zdravím.
„Podľa doterajších informácií cyklista nerešpektoval červený výstražný signál ani spustené rampy na priecestí a prechádzal cezeň práve v čase, keď týmto úsekom prechádzal vlak,“ informujú policajti na sociálnej sieti.
Rušňovodič i napriek okamžitému brzdnému manévru už zrážke, vzhľadom na krátku vzdialenosť, zabrániť nedokázal. „Muža vlak zachytil pravou časťou a spôsobil mu zranenia dolnej končatiny,“ dodala polícia.
V tejto súvislosti vyzvala chodcov, cyklistov i ďalších účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali príslušné dopravné značenie a nehazardovali so svojím životom a zdravím.