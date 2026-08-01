Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 1. august 2026Meniny má Božidara
< sekcia Regióny

DRÁMA NA ŽELEZNIČNOM PRIECESTÍ: Cyklistu zachytil vlak

.
Foto z miesta. Foto: Polícia SR - Bratislavský kraj

V tejto súvislosti vyzvala chodcov, cyklistov i ďalších účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali príslušné dopravné značenie a nehazardovali so svojím životom a zdravím.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 1. augusta (TASR) - Na železničnom priecestí Na piesku v bratislavskom Ružinove zachytil vlak cyklistu. Okolnosti zrážky vyšetruje polícia.

„Podľa doterajších informácií cyklista nerešpektoval červený výstražný signál ani spustené rampy na priecestí a prechádzal cezeň práve v čase, keď týmto úsekom prechádzal vlak,“ informujú policajti na sociálnej sieti.

Rušňovodič i napriek okamžitému brzdnému manévru už zrážke, vzhľadom na krátku vzdialenosť, zabrániť nedokázal. „Muža vlak zachytil pravou časťou a spôsobil mu zranenia dolnej končatiny,“ dodala polícia.

V tejto súvislosti vyzvala chodcov, cyklistov i ďalších účastníkov cestnej premávky, aby rešpektovali príslušné dopravné značenie a nehazardovali so svojím životom a zdravím.

.

Neprehliadnite

PREDANÓCYOVÁ: Vývoj nových unikátnych potravín trvá aj niekoľko rokov

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: August nastaví latku poriadne vysoko

Rezort vnútra nemôže zapísať zväzok osôb rovnakého pohlavia do matriky

HRABKO: Návšteva čínskeho prezidenta na Slovensku budúci rok je reálna