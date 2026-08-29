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DRÁMA PRI DRAHOVCIACH: Lietadlo muselo núdzovo pristáť
Lietadlo malo poškodený motor.
Autor TASR
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Drahovce 29. augusta (TASR) - Núdzové pristátie malého lietadla v katastri obce Drahovce v okrese Piešťany sa zaobišlo v sobotu popoludní bez zranení. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Na palube sa nachádzali dve osoby, ktoré neutrpeli žiadne zranenia a nachádzali sa mimo lietadla,“ priblížili hasiči situáciu po ich príjazde na miesto. Lietadlo malo poškodený motor.
„Na palube sa nachádzali dve osoby, ktoré neutrpeli žiadne zranenia a nachádzali sa mimo lietadla,“ priblížili hasiči situáciu po ich príjazde na miesto. Lietadlo malo poškodený motor.