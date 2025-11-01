Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DRÁMA PRI ROŽŇAVE: Došlo k bodnutiu 41-ročnej ženy

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Policajný vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania zločinu ublíženie na zdraví v štádiu pokusu.

Autor TASR
Rožňava 1. novembra (TASR) - Na dvore rodinného domu v obci Gemerská Hôrka v okrese Rožňava došlo v piatok (31. 10.) večer k bodnutiu 41-ročnej ženy. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.

„Podľa prvotných zistení mala 41-ročná žena dve bodné rany, v oblasti krku a v oblasti hrudníka. Osoba, ktorá jej zranenia spôsobila, mala z miesta ujsť,“ uviedla Illésová. Zranenú ženu si do svojej starostlivosti prevzali zdravotní záchranári. Podľa predbežnej lekárskej správy boli žene spôsobené zranenia s predpokladanou dobou liečenia do siedmich dní.

Policajtom sa podarilo podozrivú osobu vypátrať a predviesť na policajné oddelenie. Bola pod vplyvom alkoholu, v dychu jej namerali 1,38 promile. Doposiaľ nebolo voči nej vznesené obvinenie.

Policajný vyšetrovateľ začal v prípade trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania zločinu ublíženie na zdraví v štádiu pokusu.

