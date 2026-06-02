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DRÁMA PRI ŽILINE: V obci Stráňavy napadol medveď človeka
Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce.
Autor TASR,aktualizované
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Stráňavy 2. júna (TASR) - V obci Stráňavy v okrese Žilina napadol v utorok v podvečerných hodinách medveď človeka. Informáciu potvrdil pre TASR starosta Branislav Štrba s tým, že k útoku došlo v lokalite pod Havraniou skalou. Zraneného muža záchranári transportovali do nemocnice.
„K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. Tridsaťšesťročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.
Starosta spresnil, že o útoku boli upovedomené všetky záchranné zložky. Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce.
„K zranenému mužovi sme vyslali záchranársky vrtuľník. Tridsaťšesťročný pacient bol transportovaný do nemocnice v Žiline s povrchovými poraneniami krku,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.
Starosta spresnil, že o útoku boli upovedomené všetky záchranné zložky. Vedenie samosprávy vyzvalo miestnych obyvateľov, aby až do odvolania nevstupovali do oblasti mimo zastavanej časti obce.