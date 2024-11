Drama-tvor v Žiline opäť predstaví súčasnú tvorbu mladých ľudí

Žilina 8. novembra (TASR) - Drama-tvor opäť predstaví súčasnú tvorbu mladých ľudí - autorov divadelných hier a textov v slovenskom jazyku. Krajský festival dramatickej tvorivosti bude v Makovickom dome v Žiline v piatok a sobotu (9. 11.). Informovalo o tom Krajské kultúrne stredisko v Žiline.



"Cieľom festivalu je podporiť dramatickú tvorbu žiakov základných a stredných škôl, podchytiť píšucich autorov, umožniť im prezentovať a konfrontovať tvorbu s ostatnými autormi, získať tak nové skúsenosti a inšpiráciu pre ďalšiu tvorbu," načrtlo kultúrne stredisko.



Organizátori majú za cieľ podľa neho aj inšpirovať potenciálnych dramatikov k napísaniu divadelnej hry či dramatického textu a ukázať cestu možného naštudovania literárneho textu divadelným súborom. Z prihlásených prác vydajú i zborník.



Súčasťou podujatia bude autorské čítanie, diskusia, workshopy so skúsenými autormi hier, hercami a režisérmi, ako i divadelné predstavenie. Najlepšie divadelné hry a texty ocenia.



V piatok sa v priestoroch Makovického domu predstaví prvá kategória autorov od 15 do 20 rokov, sobota bude patriť tvorbe detí od desiatich do 14 rokov.



Podujatie pripravilo Krajské kultúrne stredisko v spolupráci s občianskym združením Art Vamo, z verejných zdrojov ho podporili Fond na podporu umenia a Žilinský samosprávny kraj.