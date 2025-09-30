Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
DRÁMA V BRATISLAVE: Na Košickej ulici horel autobus

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor

Na mieste zasahovali hasiči z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí požiar uhasili pomocou vysokotlakového prúdu vody.

Autor TASR
Bratislava 30. septembra (TASR) - Na Košickej ulici v Bratislave horel v pondelok (29. 9.) popoludní autobus MHD. Pri udalosti sa nikto nezranil. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti. Vzniknutú škodu odhadol na 50.000 eur.

„Na mieste zasahovali hasiči z Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy, ktorí požiar uhasili pomocou vysokotlakového prúdu vody. Kvôli silnému zadymeniu použili aj autonómne dýchacie prístroje. Príčinou vzniku požiaru bola porucha na elektroinštalácii v motorovej časti vozidla,“ objasnili hasiči.


