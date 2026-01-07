< sekcia Regióny
DRÁMA V BRATISLAVE: Pred očami detí sa muž na rybníku prepadol pod ľad
Aj napriek tomu, že teplota najbližšie dni nestúpne nad nula stupňov, ľudia by mali byť opatrní, ak sa vyberú na niektorý z bratislavských rybníkov na korčule, upozornila Mestská polícia Bratislava.
Autor TASR
Bratislava 7. januára (TASR) - Muž sa pri korčuľovaní s deťmi prepadol pod ľad na jednom z rybníkov pri Ceste mládeže v Bratislave. Mestská polícia Bratislava (MsP) o tom informovala na sociálnej sieti.
„Z rybníka sa mu podarilo dostať vlastnými silami, avšak cely premočený mrzol a potreboval pomoc hliadky mestskej polície. Tá sa o neho postarala, poskytla mu deky a upokojila aj deti,“ priblížili mestskí policajti. Mužovi s rodinou následne pomohli dostať sa domov.
Aj napriek tomu, že teplota najbližšie dni nestúpne nad nula stupňov, ľudia by mali byť opatrní, ak sa vyberú na niektorý z bratislavských rybníkov na korčule, upozornila MsP.
