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Dráma v Chminianskych Jakubovanoch: Vyhrážal sa žene, že ju podreže

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Júlia Jánošíková

Útočníka zadržala policajná hliadka a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.

Autor TASR
Chminianske Jakubovany 4. augusta (TASR) - Trestné stíhanie vo veci trestného činu nebezpečného vyhrážania a trestného činu výtržníctva vedie poverený príslušník obvodného oddelenia Policajného zboru Lipany v súvislosti s konfliktom medzi 24-ročným mužom a mladou ženou, ku ktorému došlo v pondelok (3. 8.) dopoludnia v obci Chminianske Jakubovany. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

„Najskôr sa muž vyhrážal, že ženu podreže a zabije, a potom vzal nôž a rozbehol sa k nej. Našťastie k útoku na ženu nedošlo, zabránili tomu prítomní občania,“ uviedla Ligdayová s tým, že útočníka zadržala policajná hliadka a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.
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