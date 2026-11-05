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POŽIAR V DOMOVE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB: Hlásia zranenia
Evakuovaných bolo približne 60 klientov zariadenia.
Autor TASR
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Neporadza 4. novembra (TASR) - V obci Neporadza v okrese Rimavská Sobota došlo v stredu večer k požiaru v tunajšom domove sociálnych služieb (DSS). Na mieste udalosti zasahuje 27 profesionálnych a dobrovoľných hasičov. Klientov zariadenia evakuovali, pri požiari sa zranili dve osoby. Pre TASR to za Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) uviedol Ján Debnár.
Večerný požiar zasiahol kotolňu DSS, na mieste zasahuje 13 profesionálnych hasičov a 14 dobrovoľných hasičov. „Príslušníci prišli na miesto, evakuovali celú budovu DSS a rýchlo požiar lokalizovali,“ priblížil Debnár s tým, že evakuovaných bolo približne 60 klientov zariadenia. Zranené osoby boli odovzdané do starostlivosti záchranárov.
Večerný požiar zasiahol kotolňu DSS, na mieste zasahuje 13 profesionálnych hasičov a 14 dobrovoľných hasičov. „Príslušníci prišli na miesto, evakuovali celú budovu DSS a rýchlo požiar lokalizovali,“ priblížil Debnár s tým, že evakuovaných bolo približne 60 klientov zariadenia. Zranené osoby boli odovzdané do starostlivosti záchranárov.