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DRÁMA v Šahách: Útočník zranil nožom ženu a muža

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Policajná snímka. Foto: Polícia

Počas útoku sa im vyhrážal zabitím.

Autor TASR
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Šahy 13. novembra (TASR) - Muž v Šahách napadol a nožom zranil dvoch ľudí. Incident sa stal v nočných hodinách na verejnosti. Privolaní policajti 28-ročného útočníka obmedzili na osobnej slobode, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.

Podľa vyjadrenia polície muž napadol nožom s čepeľou dlhou približne 15 centimetrov 27-ročnú ženu a 26-ročného muža. Obom spôsobil zranenia. Počas útoku sa im vyhrážal zabitím.

Poverený príslušník začal v danej veci trestné stíhanie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví.
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