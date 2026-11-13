< sekcia Regióny
DRÁMA v Šahách: Útočník zranil nožom ženu a muža
Počas útoku sa im vyhrážal zabitím.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Šahy 13. novembra (TASR) - Muž v Šahách napadol a nožom zranil dvoch ľudí. Incident sa stal v nočných hodinách na verejnosti. Privolaní policajti 28-ročného útočníka obmedzili na osobnej slobode, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Podľa vyjadrenia polície muž napadol nožom s čepeľou dlhou približne 15 centimetrov 27-ročnú ženu a 26-ročného muža. Obom spôsobil zranenia. Počas útoku sa im vyhrážal zabitím.
Poverený príslušník začal v danej veci trestné stíhanie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví.
Podľa vyjadrenia polície muž napadol nožom s čepeľou dlhou približne 15 centimetrov 27-ročnú ženu a 26-ročného muža. Obom spôsobil zranenia. Počas útoku sa im vyhrážal zabitím.
Poverený príslušník začal v danej veci trestné stíhanie pre trestný čin nebezpečného vyhrážania v súbehu s prečinom ublíženia na zdraví.