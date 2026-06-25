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DRÁMA V ŠAMORÍNE: Dieťa zostalo uzamknuté v aute
K uzamknutiu prišlo krátko po tom, ako z auta vystúpila matka dieťaťa.
Autor TASR
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Šamorín 25. júna (TASR) - Policajti v stredu (24. 6.) zachránili dieťa uzamknuté v aute na jednom z parkovísk v meste Šamorín v okrese Dunajská Streda. Dieťa nešťastnou náhodou uzamklo motorové vozidlo a následne sa nevedelo dostať von. Informovala o tom trnavská krajská polícia.
K uzamknutiu prišlo krátko po tom, ako z auta vystúpila matka dieťaťa. „Prítomní policajti dostali situáciu pod kontrolu a s ich asistenciou hasiči rýchlo rozbili bočné okno na vozidle a dieťa vyslobodili,“ dodala polícia.
Dieťa bolo v šoku a nezastaviteľne plakalo. „No po lekárskom prezretí sa potvrdilo, že je v poriadku a bez zranení,“ dodala polícia s tým, že hliadka dorazila na miesto dve minúty od prijatia oznamu.
K uzamknutiu prišlo krátko po tom, ako z auta vystúpila matka dieťaťa. „Prítomní policajti dostali situáciu pod kontrolu a s ich asistenciou hasiči rýchlo rozbili bočné okno na vozidle a dieťa vyslobodili,“ dodala polícia.
Dieťa bolo v šoku a nezastaviteľne plakalo. „No po lekárskom prezretí sa potvrdilo, že je v poriadku a bez zranení,“ dodala polícia s tým, že hliadka dorazila na miesto dve minúty od prijatia oznamu.