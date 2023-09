DRÁMA V TATRÁCH:Pomoc horských záchranárov potrebovali traja horolezci

Vysoké Tatry 5. septembra (TASR) - Horskí záchranári pomáhali vo Vysokých Tatrách počas utorka trom horolezcom. Najprv ich pomoc potrebovala poľská horolezkyňa, neskôr dvojica Čechov. Informovala o Horská záchranná služba (HZS) na svojej webovej stránke.



Prostredníctvom poľských kolegov kontaktovala HZS dvojica poľských horolezkýň, z ktorých jedna sa počas prechodu hrebeňom v oblasti Západného Železného štítu pošmykla. Pri približne 15-metrovom páde utrpela poranenie členka, hornej končatiny, chrbta a mnohopočetné povrchové zranenia tváre a hornej časti tela. "O súčinnosť bola požiadaná posádka leteckých záchranárov z Popradu, ktorá z heliportu v Starom Smokovci vyzdvihla na palubu dvoch záchranárov HZS. Tí boli následne vysadení pri zranenej 24-ročnej horolezkyni," uviedli horskí záchranári.



Po poskytnutí neodkladnej zdravotnej starostlivosti a príprave na letecký transport zranenú spolu so záchranárom HZS letecky evakuovali z horolezeckého terénu. Počas medzipristátia v Lúčnom sedle ju preložili na palubu vrtuľníka a transportovali na heliport do Starého Smokovca. Tam si ju prevzala do opatery posádka rýchlej lekárskej pomoci. Zranenú ženu previezli do nemocnice v Poprade. Druhá horolezkyňa pokračovala v horolezeckej túre s ďalšími členmi skupiny.



V popoludňajších hodinách požiadala o pomoc aj dvojica českých horolezcov. Muž a žena vystupovali na Gerlachovský štít "Martinovou cestou" a žena už z dôvodu vyčerpania nedokázala z oblasti Lavínovej veže pokračovať ďalej. "O technický zásah bola požiadaná posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby zo Žiliny, ktorá z heliportu v Starom Smokovci vyzdvihla dvoch horských záchranárov," dodáva HZS. Pomocou palubného žeriava ich vysadili pri uviaznutej dvojici. Oboch horolezcov pripravili na evakuáciu a postupne vyslobodili z hrebeňa. Pri Sliezskom dome ich preložili na palubu vrtuľníka a transportovali na heliport v Starom Smokovci. Keďže boli bez zranení, ďalej už pokračovali samostatne.