Dráma vo Veľkej Lomnici: Muž úmyselne podpálil sedačku

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Policajná hliadka muža, otca rodiny, obmedzila na osobnej slobode.

Autor TASR
Veľká Lomnica 24. septembra (TASR) - Polícia obvinila 46-ročného muža, ktorý v dome v obci Veľká Lomnica v okrese Kežmarok úmyselne podpálil sedačku a vyhrážal sa, že podpáli dom. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v nedeľu (21. 9.) večer.

„Muž zapaľovačom úmyselne podpálil sedačku, na ktorej bola deka a tá začala horieť. Syn hrajúci sa pred domom zbadal oheň a rýchlo zavolal pomoc. Oheň bol uhasený, avšak 46-ročný muž sa tomu len smial a povedal, že podpáli dom znovu. Muž sa dlhodobo a opakovane vyhráža podpálením domu, dokonca to už raz urobil. Konal tak napriek tomu, že v dome boli s ním aj tri maloleté deti, ktoré spali,“ uviedla Ligdayová.

Policajná hliadka muža, otca rodiny, obmedzila na osobnej slobode. Zároveň s ním vykonali potrebné procesné úkony. Vyšetrovateľ Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Kežmarku na základe získanej dôkaznej situácie vzniesol voči nemu obvinenie zo zločinu všeobecného ohrozenia. Zákon pri tomto zločine stanovuje pre páchateľa trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.
