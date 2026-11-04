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DRAMATICKÝ ÚTEK PRED POLÍCIOU: Vodič skončil s autom v bráne
Policajti zistili, že vodič mal uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá.
Autor TASR
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Kvetoslavov 4. novembra (TASR) - Policajti prenasledovali v Kvetoslavove v okrese Dunajská Streda v noci z utorka (3. 11.) na stredu 36-ročného vodiča, ktorý sa pokúsil hliadke uniknúť, čím ohrozoval ostatných účastníkov cestnej premávky. Útek sa skončil jeho nárazom do brány. Neskôr policajti zistili, že mal uložený zákaz viesť motorové vozidlá. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Vodič najskôr opakovane porušil dopravné predpisy, čo spozorovala policajná hliadka. Keď ho chcela zastaviť a skontrolovať, na svetelné a zvukové výstražné znamenia nereagoval a začal unikať.
Muža prenasledovali z Dunajskej Stredy smerom na Bratislavu, a to aj po diaľnici, z ktorej zišiel na obec Kvetoslavov. „Tam sa k zásahu pripojila aj hliadka zo Šamorína. Vodiča nakoniec zastavili šamorínski policajti po tom, ako s vozidlom narazil do brány. Policajti vodiča obmedzili na osobnej slobode a nasadili mu služobné putá,“ ozrejmili.
Policajti zistili, že vodič mal uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. V súvislosti s jeho konaním preto riešia podozrenie z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Zároveň ho preverujú aj pre drogovú trestnú činnosť.
Vodič najskôr opakovane porušil dopravné predpisy, čo spozorovala policajná hliadka. Keď ho chcela zastaviť a skontrolovať, na svetelné a zvukové výstražné znamenia nereagoval a začal unikať.
Muža prenasledovali z Dunajskej Stredy smerom na Bratislavu, a to aj po diaľnici, z ktorej zišiel na obec Kvetoslavov. „Tam sa k zásahu pripojila aj hliadka zo Šamorína. Vodiča nakoniec zastavili šamorínski policajti po tom, ako s vozidlom narazil do brány. Policajti vodiča obmedzili na osobnej slobode a nasadili mu služobné putá,“ ozrejmili.
Policajti zistili, že vodič mal uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá. V súvislosti s jeho konaním preto riešia podozrenie z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Zároveň ho preverujú aj pre drogovú trestnú činnosť.