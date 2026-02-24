< sekcia Regióny
Draškovičov kaštieľ v Čachticiach zatraktívni zrevitalizovaná záhrada
Novú zeleň, bezbariérové chodníky a osvetlenie prinesie komplexná revitalizácia parkovej záhrady Draškovičovho kaštieľa v obci Čachtice v okrese Nové Mesto nad Váhom.
TASR
Čachtice 24. februára (TASR) - Novú zeleň, bezbariérové chodníky a osvetlenie prinesie komplexná revitalizácia parkovej záhrady Draškovičovho kaštieľa v obci Čachtice v okrese Nové Mesto nad Váhom. Informovala o tom Patrícia Mutňanská z komunikačného oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).
Zrevitalizovaná záhrada zatraktívni kaštieľ, ktorý TSK zrekonštruoval v roku 2024 za viac ako 3,2 milióna eur. Revitalizáciu záhrady by mali ukončiť v júni tohto roku. Záhrada dotvorí historický ráz areálu a rozšíri možnosti jeho využívania. „V apríli 2024 sme ukončili rekonštrukciu Draškovičovho kaštieľa, ktorá stála viac ako 3,2 milióna eur, z čoho TSK uhradil dva milióny eur a zvyšok bol spolufinancovaný z grantov EHP a Nórska. Po takmer dvoch rokoch sme uskutočnili slávnostný výkop revitalizácie záhrady, ktorá kaštieľ obklopuje,“ povedal predseda TSK Jaroslav Baška.
Ako dodal, investícia dosahuje výšku takmer 480.000 eur, z toho tri štvrtiny pokryjú zdroje z Programu Slovensko. Zrevitalizovaná parková záhrada podľa neho pomôže k ešte väčšej návštevnosti Draškovičovho kaštieľa.
Záhrada má byť po revitalizácii v súlade s historickým charakterom kaštieľa. Čistotu línií podporia nízke živé ploty lemujúce chodníky, pravidelné výsadbové plochy, alejová výsadba stromov a udržiavané trávniky. Súčasťou projektu bude aj parkové osvetlenie, lavičky a obnovené oplotenie.
