Dražba domu kultúry v Banskej Bystrici bude v júni

Banská Bystrica 19. apríla (TASR) – Verejná dražba domu kultúry v Banskej Bystrici sa uskutoční v polovici júna, vyvolávacia cena je stanovená na vyše 2,7 milióna eur. Vyplýva to z informácií zverejnených na stránke spoločnosti, ktorá dražbu organizuje. Mesto Banská Bystrica a Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) sa objekt spoločne pokúsia nadobudnúť do svojho vlastníctva. Pre TASR to uviedli obe samosprávy.



"Pokiaľ budeme úspešní, budeme hľadať riešenia a zdroje na to, aby sme dom kultúry dokázali zrevitalizovať a vrátiť ho späť do života," uviedol primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Zámer spoločného využitia domu kultúry predstavili zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy v roku 2021, vlani na účel kúpy objektu založili i obchodnú spoločnosť Dom kultúry BB.



Verejná dražba banskobystrického domu kultúry sa uskutoční 15. júna vo Zvolene. Vyvolávacia cena bola stanovená na 2.736.110 eur, hodnota budovy podľa znaleckého posudku predstavuje vyše 3,2 milióna eur. Obhliadky objektu sa uskutočnia koncom mája.



Mesto Banská Bystrica má v prípade nadobudnutia domu kultúry záujem v budúcnosti prevádzkovať najmä kultúrno-spoločenskú estrádnu sálu a k nej prislúchajúce zázemie, ktoré by bolo využívané na organizovanie kultúrnych podujatí. Komorné divadlo, kinosála i administratívne priestory by zas mali pripadnúť BBSK. Kraj tu pôvodne uvažoval o zriadení populárno-vedeckého centra zameraného na astronómiu a vesmír či o presťahovaní Bábkového divadla na Rázcestí.



Dom kultúry, ktorý je súčasťou banskobystrického Námestia Slobody, bol postavený v roku 1979. Atypickú päťpodlažnú stavbu navrhol architekt Jozef Chrobák. Stavba získala Cenu Zväzu slovenských architektov a zapísaná bola aj do národného registra dedičstva modernej architektúry 20. storočia. Pôvodný vlastník OZ KOVO budovu v roku 2007 predal súkromnému majiteľovi, od roku 2013 objekt chátra.