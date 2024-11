Dražba obrazov v Leviciach pomôže ľuďom v núdzi

Levice 20. novembra (TASR) - Levickí umelci opäť pomôžu ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej sociálnej situácii. V rámci dobročinnej dražby s názvom Art for Help budú aj tento rok predávať svoje diela.



Ako informovala radnica, výťažok z predaja bude venovaný sociálne slabším rodinám a seniorom v levickom regióne. V poradí 16. ročník podujatia sa začne 25. novembra otvorením predaukčnej výstavy diel v Galérii Jozefa Nécseyho v Tekovskom múzeu. "Všetky dražené umelecké diela tu budú vystavené do 30. novembra. Samotná dražba sa uskutoční 1. decembra o 15.00 h, v koncertnej sále Tekovského múzea," uviedol mestský úrad.



Prvý ročník aukcie sa uskutočnil v roku 2007, keď do nej venoval svoje obrazy zakladateľ myšlienky Jozef Kanyuk. "Záujem o ňu každoročne stúpa zo strany umelcov i licitujúcej verejnosti. Za uplynulé roky bolo na benefičnej aukcii vydražených viac ako 500 umeleckých diel, za ktoré sa získala suma prevyšujúca 40.000 eur," doplnili organizátori.