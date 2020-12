Dražba vianočného stromčeka pomôže rodine s deťmi udržať si bývanie

Košice 23. decembra (TASR) – Vyzdobený vianočný stromček bude v týchto dňoch zdobiť vstupný priestor jedálne pre seniorov na Vojvodskej ulici v Košiciach. Dostal sa tam po charitatívnej dražbe v prospech košickej rodiny s dvomi malými deťmi v existenčných problémoch, ktorej po Vianociach hrozila strata podnájmu, a tým strechy nad hlavou. Výsledok finančnej pomoci v celkovej sume 900 eur v stredu symbolicky odovzdali mladej rodine, ktorá tak môže prežiť sviatky bez obáv.



Prosba o pomoc vzišla cez sociálnu sieť od Radoslava Drába z organizácie Úsmev ako dar. "Stromček daroval honorárny konzulát Poľskej republiky v Košiciach a vyzdobili ho deti poľskej komunity žijúcej v meste. Keďže konzulát je počas pandémie zavretý a tam by nikomu neslúžil, rozhodli sa ho venovať," priblížil pre TASR.



Na jeho výzvu zareagovali medzinárodné organizácie kuchárov Aregala Slovensko – kuchári bez hraníc a Euro-Toques Slovakia. K 500 eurám, za ktoré stromček vydražili, pridal ďalší individuálny darca 400 eur. K pomoci prispeli aj mestské časti Juh a Staré Mesto a veľkoobchod potravín.



Zástupca Úsmevu ako dar pritom poukázal na to, že následky koronakrízy, ktoré zahŕňajú aj stratu práce alebo problém zamestnať sa, ešte zhoršili situáciu veľkého počtu chudobných rodín. "Momentálne máme na Slovensku 17.000 ohrozených rodín, ktorým reálne hrozí strata bývania a následne vyňatie detí do ústavnej starostlivosti štátu. Je to veľký problém, pred ktorým Slovensko stojí, a príklad rodiny Živčákovej dnes je jedným z mnohých. Vieme, že nedokážeme pomôcť všetkým, ale aj more sa skladá z kvapiek a veríme, že aj dnešný záver charitatívnej dražby vianočného stromčeka pomôže udržať tejto rodine bývanie a preklenúť kritické obdobie," povedal Dráb.