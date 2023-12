Dražbou diel verejnosť opäť podporila bojnickú nemocnicu i ZUŠ

Bojnice 12. decembra (TASR) - Verejnosť mohla opäť dražbou umeleckých diel podporiť Nemocnicu s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach a Základnú umeleckú školu (ZUŠ) v Bojniciach. Druhý ročník charitatívnej aukcie Vianočná iskra sa konal v utorok v Bojniciach, záujemcovia si mohli vydražiť viac ako 140 diel.



S myšlienkou charitatívnej dražby prišiel vlani riaditeľ bojnickej nemocnice Peter Glatz. "Prvotná myšlienka bola spojiť umelcov z hornej Nitry s deťmi zo ZUŠ, pedagógmi, ľuďmi, ktorí majú radi umenie, nemocnicu a pomôcť nemocnici, ZUŠ, spoznať sa a urobiť dobrú vec, ako i spropagovať umenie z hornej Nitry obyvateľom hornej Nitry," spomenul pre TASR.



Diela do aukcie venovali deti zo ZUŠ v Bojniciach, ako i regionálni umelci. "Výťažok z dražby pôjde pre bojnickú nemocnicu, časť sa použije pre psychiatrických pacientov, časť pre kardiologických pacientov na internom oddelení. Polovica výťažku z diel žiakov ZUŠ sa vráti do školy na nákup výtvarných potrieb, aby mohli deti ďalej tvoriť," priblížil Glatz.



Väčšina umelcov sa podľa neho rozhodla diela, ktoré sa nevydražili, ďalej darovať nemocnici. Vystaví ich vo svojich priestoroch.



Na prvom ročníku aukcie vlani v decembri si verejnosť vydražila umelecké diela za viac ako 8000 eur. Výťažok rovnako putoval do nemocnice a pre výtvarný odbor ZUŠ.