Dražbou diel verejnosť opäť podporila bojnickú nemocnicu i ZUŠ

Bojnice 17. decembra (TASR) - Verejnosť opäť mohla podporiť dražbou umeleckých diel Nemocnicu s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach a Základnú umeleckú školu (ZUŠ) Bojnice. Tretí ročník charitatívnej aukcie Vianočná iskra sa konal v pondelok (16. 12.) v Bojniciach, ponúkol 117 diel a vyzbieralo sa na ňom 4895 eur.



S myšlienkou charitatívnej dražby prišiel riaditeľ bojnickej nemocnice Peter Glatz. "Cieľom je spojiť priateľov umenia s našou nemocnicou, priniesť do nej radosť a radosť priniesť i deťom a ich rodičom v ZUŠ," povedal Glatz.



Výťažok z aukcie podľa neho nemocnica použije na investície. Financie konkrétne pôjdu na nákup polohovateľných kresiel pre kardiologických pacientov a nových lavičiek do čakární na internom oddelení. Časť výťažku z diel učiteľov a detí zo ZUŠ zase použije umelecká škola na nákup farieb, plátna, rámov a ďalšieho materiálu.



Diela do aukcie venovali umelci z hornej Nitry, zamestnanci bojnickej NsP, učitelia a žiaci ZUŠ. Riaditeľ ZUŠ Jozef Baláž priblížil, že verejnosť si mohla na aukcii vydražiť viac ako 100 diel, ide o približne rovnaký počet ako v minulých rokoch. "Som rád, že sa do aukcie zapojili všetky deti z Bojníc, ale aj elokovaného pracoviska v Nitrianskom Rudne," poznamenal Baláž. Výťažok škola podľa neho v minulých rokoch použila na nákup učebných pomôcok pre výtvarný a fotografický odbor, rovnako to bude i v tomto roku.



Svoj obraz do aukcie venoval i Filip Luprich z Nitrianskeho Rudna. "Kreslil som kvety, vybral som si ich, lebo sa mi páčili," uviedol Luprich, ktorý je podľa svojich slov rád, že mohol svojím umením pomôcť ľuďom, ktorí to potrebujú.



Časť nevydražených diel v minulých rokoch niektorí autori venovali nemocnici, podľa Glatza je to možné i v tomto roku. "Tieto diela budú potom vystavené v nemocnici na vylepšenie tamojších priestorov. Zvlášť v nemocnici je potrebné mať pekné a príjemné prostredie pre pacientov aj personál," podotkol riaditeľ.