Dražbu o nájom na stanovištia pre taxík Zvolen vyhlasuje v novembri

Zvolen 1. apríla (TASR) - Mesto Zvolen vyhlasuje dražbu o nájomnú zmluvu na stanovištia pre taxík spravidla v novembri. TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že je to v zmysle všeobecne záväzného nariadenia.



Pripomenul, že víťaz následne získa právo na uzavretie nájomnej zmluvy. Jej predmetom je nájom stanovišťa na obdobie od prvého do posledného dňa nasledujúceho roka. Vo Zvolene sú podľa jeho slov dve stanovištia, bývajú teda dve dražby. "Najznámejším z nich je priestor pred hlavnou poštou, kde sa nachádza deväť miest, pričom najnižšie podanie bolo vyčíslené na 1200 eur," zdôraznil. Spomenul, že druhé stanovište sa nachádza pri budove hlavnej železničnej stanice, dražia sa tam tri miesta, najnižšie podanie predstavuje 600 eur.



Doplnil, že na Námestí SNP pri budove hlavnej pošty predstavoval celkový nájom na rok 2021 sumu vo výške 6450 eur. Vydražili vtedy štyri stanovištia. "Na rok 2022 bolo vydražených šesť stanovíšť za celkový nájom vo výške 10.950 eur," informoval. Spresnil, že na tento rok vydražili šesť miest za celkový nájom vo výške 10.500 eur. "Na Ulici T. G. Masaryka pri hlavnej železničnej stanici nebolo za posledné dva roky vydražené žiadne stanovište," konštatoval.



Podľa hovorcu sa mesto zatiaľ nezaoberalo otázkou možného zvýšenia sumy za najnižšie podanie pre novembrovú dražbu. "Určite to bude predmetom rokovaní, pričom výsledok bude riadne vopred zverejnený," uzavrel.



Mesto Banská Bystrica nemá zriadené mestské stanovištia taxislužby s prevádzkovým poriadkom. Pre TASR to uviedla hovorkyňa banskobystrického primátora Dominika Adamovičová. Poznamenala, že niektoré taxíky majú vyhradené parkovacie miesto prostredníctvom prevádzkovateľa plateného parkovania len v centre mesta, v zóne plateného parkovania. "V súčasnosti sú to tri parkovacie miesta. Poplatok za vyhradenie jedného parkovacieho miesta na rok je 1245 eur," spresnila. Dodala, že je to v zmysle podmienok všeobecne záväzného nariadenia mesta Banská Bystrica o dočasnom parkovaní na vymedzenom území mesta. "Počty takto vyhradených parkovacích miest pre taxík sa v posledných rokoch skôr znižujú," zdôraznila.