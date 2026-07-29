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DRAŽDIAK V SMÚTKU: Niekto poškodil 16 vodných bicyklov
Týmto konaním spôsobil páchateľ škodu v celkovej výške 8000 eur.
Autor TASR
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Bratislava 29. júla (TASR) - Polícia vyšetruje okolnosti trestného činu poškodzovania cudzej veci, ku ktorému došlo pravdepodobne v nočných hodinách zo štvrtka (23. 7.) na piatok (24. 7.). Doposiaľ neznámy páchateľ spôsobil neznámym predmetom viacero otvorov do plavákov celkovo 16 kusov vodných bicyklov/šliapacích člnov, zaparkovaných pri vodnom móle v bratislavskej Petržalke na jazere Draždiak. TASR o tom informoval hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.
Týmto konaním spôsobil páchateľ škodu v celkovej výške 8000 eur. Polícia po ňom pátra. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí za takéto konanie trest odňatia slobody až na dva roky.
Týmto konaním spôsobil páchateľ škodu v celkovej výške 8000 eur. Polícia po ňom pátra. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí za takéto konanie trest odňatia slobody až na dva roky.