Drevári a lesníci pomohli pri obnove striech v Banskej Štiavnici

Zvolen 7. augusta (TASR) – Po ničivom požiari v mestskej pamiatkovej rezervácii v Banskej Štiavnici sa členské spoločnosti Drevárskej sekcie (DS) Zväzu spracovateľov dreva (ZSD) SR vo Zvolene rozhodli solidárne prispieť na obnovu drevených krovov a striech poškodených historických budov. Iniciovali "trojdohodu" medzi mestom, štátnym podnikom Lesy SR a ZSD. Ako TASR v pondelok informoval prezident zväzu Peter Zemaník a za lesníkov vedúca odboru komunikácie Daša Makanová, s drevom pre Banskú Štiavnicu sú hotoví.



Lesy SR poskytli ako dar mestu Banská Štiavnica bezodplatne 200 kubických metrov ihličnatého reziva, čo je vo finančnom vyjadrení zhruba 26.000 eur. Jedna z členských spoločností DS ZSD, píla Roven z Hriňovej, sa zaviazala, že na náklady, na ktoré sa pozbierajú všetky členské spoločnosti tejto sekcie, drevnú hmotu spracuje a poreže na potrebné rozmery podľa špecifikácií majiteľov poškodených budov.



"Hriňovčania na základe darovacej zmluvy zabezpečili výrobu a distribúciu stavebného reziva v celkovej hodnote približne 30.000 eur. Na túto činnosť sa poskladalo všetkých 30 členských spoločností DS ZSD rovnakým dielom. V prvej polovici júla dokončili pílenie objednávky na poslednú z budov, ktorej požiadavky sú schopní pokryť, a to doslova pokryť provizórnym prestrešením z darovaného a spracovaného množstva ihličnatého dreva," konštatoval Zemaník.



Generálny riaditeľ Lesov SR Ján Marhefka pripomenul, že aj takto dokážu deklarovať spoločný zámer a záujem lesníkov a drevárov. "Aj keď niekedy máme odlišný názor napríklad na cenotvorbu či množstvá dodávanej guľatiny, vieme, že konečný produkt našej hospodárskej snahy končí u spotrebiteľa, ktorý má záujem o ekologický tovar z trvalo udržateľnej produkcie lesa a drevárov," zdôraznil šéf lesníkov.



Podľa predsedu DS ZSD Milana Benca je to to najmenej, čo mohli v rámci solidarity poskytnúť. "Hoci to na prvý pohľad vyzerá, že reagujeme neskoro, lebo, kto rýchlo dáva, dvakrát dáva, sme presvedčení, že v komunikácii s tými, ktorí materiál potrebujú, dokážeme reagovať efektívne. Rýchlosť peňazí je okamžitá, sila dreva a tejto pomoci však bude viditeľná roky," podčiarkol Benco.