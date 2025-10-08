< sekcia Regióny
Drevená architektúra pohraničia je témou konferencie v B. Kúpeľoch
Organizuje ju Šarišské múzeum Bardejov a Únia múzeí v prírode - odborná komisia Zväzu múzeí na Slovensku.
TASR
Bardejov 8. októbra (TASR) - Na jedinečné dedičstvo drevenej architektúry v pohraničných oblastiach Slovenska je zameraná odborná konferencia Drevená architektúra pohraničia, ktorá sa koná v stredu a vo štvrtok (9. 10.) v Bardejovských Kúpeľoch. Organizuje ju Šarišské múzeum Bardejov a Únia múzeí v prírode - odborná komisia Zväzu múzeí na Slovensku. Šarišské múzeum o tom informuje na svojej webstránke.
„Konferencia sa bude venovať tradičným a historickým dreveným stavbám, ako sú kostoly, zvonice, obytné domy, hospodárske stavby, technické pamiatky a ich relikty, s dôrazom na ich ochranu, obnovu a prezentáciu,“ uvádza múzeum.
Konferencia je určená pre architektov, historikov, pamiatkarov, múzejníkov, zástupcov samospráv, odborníkov v oblasti kultúrneho dedičstva, turistických organizácií a všetkých záujemcov o drevenú architektúru a jej ochranu.
Podujatie je realizované z finančných prostriedkov Európskej únie v rámci programu Interreg Poľsko - Slovensko 2021 - 2027.
