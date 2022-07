Drevená knižnica v levickom mestskom parku opäť ponúka čitateľom knihy

Levice 9. júla (TASR) - Drevená knižnica v levickom mestskom parku bude počas leta opäť slúžiť verejnosti. Otvorená bude do konca augusta.



Služby knižnice môže využiť ktokoľvek, kto má záujem požičať si niektorú z kníh z ponuky. "Jej prevádzka funguje na princípe požičaj, prečítaj a vráť. Ponúka romány, detektívky, odbornú literatúru aj knižky pre najmenších," informovala radnica.



Knižnica stojí v parku neďaleko sochy M. R. Štefánika. Otvára sa každý deň o 10.00 h, čitateľom je potom k dispozícii až do večera do 20.00 h.