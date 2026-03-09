< sekcia Regióny
Drevená rozhľadňa na Americkej lúke prejde rozsiahlejšou obnovou
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Drevená 15-metrová rozhľadňa na Americkej lúke v Bratislave prejde rozsiahlejšou obnovou. Práce sa začali v pondelok a potrvajú približne dva týždne. Počas nich bude rozhľadňa z bezpečnostných dôvodov dočasne uzatvorená. Samotná Americká lúka však zostáva pre verejnosť naďalej prístupná. TASR o tom informovali z Mestských lesov v Bratislave.
V rámci plánovanej údržby prejde drevená konštrukcia viacerými vrstvami ochranných náterov vrátane impregnácie, ktoré pomôžu drevo chrániť pred poveternostnými vplyvmi a predĺžia životnosť konštrukcie. „Mestské lesy rozhľadňu pravidelne kontrolujú a udržiavajú, tentoraz však ide o rozsiahlejšie ošetrenie dreva, ktoré pomôže zachovať jej dobrý technický stav aj do ďalších rokov,“ podotýka mestská organizácia. V prípade potreby budú zároveň niektoré prvky spevnené.
Americká lúka patrí medzi obľúbené oddychové miesta v bratislavskom lesoparku, najmä pre rodiny s deťmi. V uplynulom roku tam mestské lesy postupne obnovili mobiliár - pribudli nové stoly, lavice, tri ohniská a dva grilovacie altánky. Drevená rozhľadňa bola postavená v roku 2016.
