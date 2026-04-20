Drevené dielo od V. Kompánka v areáli Krematória čaká obnova

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Je v havarijnom stave, klimatické a iné vplyvy spôsobili značnú degradáciu sochy.

Bratislava 20. apríla (TASR) - Výrazné drevené dielo od slovenského sochára Vladimíra Kompánka, ktoré sa nachádza v areáli Krematória v Bratislave, čaká komplexná reštaurátorská obnova. Je totiž v havarijnom stave, klimatické a iné vplyvy spôsobili značnú degradáciu sochy. Informuje o tom mestská organizácia Marianum, poverený správca areálu.

„Po desaťročiach vystavenia poveternostným vplyvom sa nachádza v havarijnom stave a vyžaduje odborný zásah. V najbližších dňoch pristúpime k jej demontáži a presunu do ateliéru, kde prejde komplexnou reštaurátorskou obnovou,“ približuje mestská organizácia.

Presný stav vyhodnotí podrobný výskum. Drevená hmota je však zvetraná a napadnutá drevokazným hmyzom, dolná časť sa nachádza už v havarijnom stave a ohrozená je stabilita. Nevyhnutná bude preto kontrola a obnova kotvenia sochy, očistenie, doplnenie hmoty a celková konzervácia. Keďže sa socha nachádza v pamiatkovo chránenom areáli, proces obnovy bude realizovaný v spolupráci s pamiatkarmi.

Drevený vyrezávaný stĺp (z roku 1967) pripomínajúci totem sa nachádza na svahu medzi vstupom do areálu a hlavnou budovou Krematória. Slúži ako uvítacia postava a zároveň orientačný bod pre návštevníkov areálu. Rozľahlému priestoru dominuje svojou výraznou vertikalitou v kontraste s horizontálnymi líniami celého objektu Krematória aj s pozdĺžnym vrstevnicovým usporiadaním areálu.
.

