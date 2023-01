Drevené sochy v košickej botanickej záhrade približujú šišky stromov

Košice 31. januára (TASR) - Lesopark Botanickej záhrady v Košiciach najnovšie ozvláštnilo šesť drevených plastík zobrazujúcich v nadživotnej veľkosti šišky, semená alebo plody vybraných tamojších stromov. Ide o výsledok projektu, v ktorom autorom sôch je košický umelecký rezbár Dávid Máriássy.



"Plody alebo šišky na rastlinách sú pominuteľné, to znamená, že trvajú iba krátku dobu, a aby si ich naši návštevníci mohli prezrieť kedykoľvek počas roka, vytvorili sme tieto nadrozmerné sochy. Zároveň umožňujeme aj zrakovo postihnutým, ktorí si takto ich môžu ohmatať, aby spoznali naše rastliny," priblížil projekt predseda občianskeho združenia BotaniKE Martin Pizňak.



Na dendrologickom náučnom chodníku tak záujemcovia uvidia aj z dreva vyrezané podoby šišiek, semien či plodov sekvojovca mamutieho, cédra atlaského, ginka dvojlaločného, moruše bielej, lipy veľkolistej a orecha kráľovského.



Vznikli zo zvyškového dreva z vyťažených dubov z košických mestských lesov. "Celý projekt trval zhruba mesiac. Od zabezpečenia dreva cez hrubé opracovanie v exteriéri, detailnejšie opracovanie v interiéri a povrchovú úpravu," povedal k procesu tvorby plastík Máriássy.



Občianske združenie získalo na projekt Maxi botanika v praxi podporu Fondu Máme radi východ Karpatskej nadácie a spoločnosti Deutsche Telekom Services Europe Slovakia. Súčasťou boli aj informačné tabuľky.



"Chceli sme jednak trochu dodať umeleckú hodnotu lesoparku a videli sme niečo podobné v pražskej botanickej záhrade, tak sme chceli dostať tú myšlienku aj do Košíc," dodal Pizňak k nápadu. Keďže rôznych druhov stromov je v exteriéri Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) omnoho viac, do úvahy pripadá aj pokračovanie projektu.