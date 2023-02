Drevenicu v Rejdovej by chceli verejnosti sprístupniť počas leta

Rejdová 28. februára (TASR) – Historickú drevenicu v Rejdovej v okrese Rožňava, ktorej kúpu v pondelok (27. 2.) schválilo Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK), by chcelo Gemerské osvetové stredisko (GOS) verejnosti sprístupniť v letných mesiacoch. Pre TASR to uviedla riaditeľka GOS Helena Novotná.



"Čo sa týka začatia prevádzky, verím, že do leta prebehnú všetky legislatívne procesy," skonštatovala Novotná. Ako dodala, historickú drevenicu by tak mohla verejnosť navštíviť počas tohtoročného Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej. Pripomenula, že drevenica bola vďaka ochote doterajších majiteľov pre verejnosť počas folklórnych slávností prístupná aj po minulé roky.



Historická 170-ročná drevenica v Rejdovej je národnou kultúrnou pamiatkou. Predná časť objektu je zariadena povodnym nabytkom, pecou a autentickym kuchynskym nacinm a znazornuje kulturu byvania na Gemeri zaciatkom 19. storocia. Drevenica doposiaľ slúžila na rekreačné účely, krajskí poslanci schválili zámer jej odkúpenia za 31.900 eur.



Cieľom kúpy historickej drevenice je vytvoriť v jej priestoroch živé múzeum prezentujúce tradície regiónu i viaceré remeslá. Objekt má v budúcnosti slúžiť na organizáciu rôznych podujatí a workshopov, zriadiť by tu chceli napríklad funkčnú tkáčsku izbu. Náklady na prvú etapu sprístupnenia drevenice verejnosti GOS odhaduje na približne 10.000 eur.



Obec Rejdová je podľa Novotnej významnou národopisnou lokalitou celoslovenského významu so zachovalou ľudovou architektúrou z 19. a začiatku 20. storočia. Gemerský folklórny festival tu GOS organizuje pravidelne od roku 1973.