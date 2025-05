Drevený chrám vo Vihorlatskom múzeu v Humennom má nový zvon

Humenné 21. mája (TASR) - V chráme sv. archanjela Michala, ktorý je súčasťou expozície ľudovej architektúry a bývania Vihorlatského múzea v Humennom, pribudol nový zvon. Odliaty bol v roku 2024 pri príležitosti 260. výročia výstavby pôvodného chrámu v Novej Sedlici. Ako pre TASR uviedol etnograf Vihorlatského múzea Jozef Fundák, zvon v tomto chráme absentoval od jeho premiestnenia do skanzenu v 70. rokoch minulého storočia.



„Zvony, ktoré patrili k tomuto chrámu, ostali v obciach Nová Sedlica a Zboj. Keďže bol chrám odvtedy bez zvona, chceli sme doplniť túto prirodzenú súčasť podobných chrámov,“ vysvetlil Fundák. Zvon má priemer 45 centimetrov, váži 60 kilogramov.



Na novom zvone sa nachádza reliéf patróna chrámu, sv. archanjela Michala, ako aj roky 1764 a 2024, ktoré odkazujú na rok postavenia chrámu a rok odliatia zvona. Po obvode má nápis: „Odliaty som na Božiu slávu pri príležitosti 260. výročia drev. chrámu z Novej Sedlice.“ Vyrobený bol s ohľadom na charakter ostatných zvonov regiónu. Jeho ladenie aj rozmery navrhol zvonolejár Juraj Vorobeľ.



„V roku 2024 uplynulo 260 rokov od výstavby chrámu, a preto sme mu chceli dať akýsi darček, ktorý by zároveň bol zaujímavý pre návštevníkov, doplnil by chýbajúci prvok chrámu a plnil by aj náboženskú funkciu pri bohoslužbách,“ doplnil Fundák.



Zvon bude využívaný počas bohoslužieb a obradov, ktoré sa v skanzene príležitostne konajú, ako sú krsty či sobáše. Múzeum zároveň plánuje zaviesť pravidelné zvonenie, napríklad na poludnie. „Avšak nateraz sa bude zvoniť ručne a ostáva otvorená možnosť zavedenia elektrického motorizovaného pohonu v budúcnosti s nastavenými časmi,“ uzavrel Fundák.