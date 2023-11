Drienovo uprostred Krupinskej planiny vymiera

Drienovo 9. novembra (TASR) - Počet obyvateľov Drienova, jednej z najmenších obcí v okrese Krupina, klesol prvý raz v tomto roku pod 100. Obec s bohatou históriou, ležiaca v kopcoch uprostred Krupinskej planiny, čaká tak ako mnoho podobných na Slovensku postupná premena na dedinu, v ktorej bude pobývať viac chalupárov ako stálych obyvateľov.



"Z 98 obyvateľov tvoria dnes asi tretinu seniori, takže stálych obyvateľov môže byť o niekoľko rokov ešte menej," hovorí starostka Mária Lukáčová. Je jednou z mála mladých ľudí, ktorí aktuálne v obci žijú. "Dnes ešte prevažujú v obci stáli obyvatelia nad tými, ktorí sem chodia na chalupy, o niekoľko rokov sa to však zrejme zmení," poznamenala. Podľa nej samosprávu v budúcnosti môže čakať spojenie s inou obcou či obcami.



Dedinka podľa nej už nemá možnosti na rozvoj. Jedinou oblasťou, ktorá by mohla obec ešte udržať v centre pozornosti, je turistický ruch. "Samospráva vlastní turistickú ubytovňu pri rybníku, ktorú by sme chceli podľa možnosti obnoviť a naďalej prevádzkovať," hovorí. Z dediny vedie totiž jedna z turistických trás na neďaleký hrad Čabraď, ktorý je najmä v lete lákavým cieľom turistov. Okolité lesy navyše ponúkajú bohaté možnosti na hubárčenie.



V samotnej obci je hrob národného buditeľa Jána Rotaridesa, zaujímavá je aj evanjelická fara z 19. storočia a stará sýpka pri obecnom úrade. Neďaleko stojí tiež kultúrny dom, vymaľovaný krátko po roku 2000, keď sa tam konali tzv. lúčne sympóziá. Dnes objekt chátra a na jeho obnovu sú potrebné cudzie zdroje. Z vlastných tento rok obec aspoň čiastočne obnovila dom smútku, kde vymenili okná a dvere.



Ako sa píše na stránke obce, prvá písomná zmienka o nej pochádza z roku 1256, keď sa spomína ako Drino. V roku 1828 mala už ako Drienovo 103 domov a 618 obyvateľov, ktorí sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom a vinohradníctvom.