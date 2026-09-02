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ÚTOK SRŠŇA PRI DRIETOME: Muž skončil v bezvedomí
Krátko po uštipnutí sa u muža rozvinula závažná alergická reakcia - anafylaxia.
Autor TASR
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Trenčín 2. septembra (TASR) - Trenčianska posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe (ATE) zasahovala v stredu dopoludnia v ťažko dostupnom lesnom teréne v katastri obce Drietoma, kde 37-ročného muža uštipol sršeň. Informovala o tom ATE na sociálnej sieti.
„Krátko po uštipnutí sa u muža rozvinula závažná alergická reakcia - anafylaxia. Podľa dostupných informácií mal pacient dokonca krátkodobo stratiť vedomie,“ informujú leteckí záchranári.
Pilot pristál na poľnej ceste v blízkosti miesta, kde bol pacient. Sťažoval sa na celkovú slabosť a sťažené dýchanie. Lekár mu po prvotnom vyšetrení podal potrebnú medikamentóznu liečbu a pokračoval v monitorovaní jeho zdravotného stavu.
„Po stabilizácii pacienta preložili na palubu vrtuľníka. Následne ho letecky transportovali do Fakultnej nemocnice Trenčín, kde ho odovzdali do ďalšej starostlivosti lekárov,“ doplnila ATE.
„Krátko po uštipnutí sa u muža rozvinula závažná alergická reakcia - anafylaxia. Podľa dostupných informácií mal pacient dokonca krátkodobo stratiť vedomie,“ informujú leteckí záchranári.
Pilot pristál na poľnej ceste v blízkosti miesta, kde bol pacient. Sťažoval sa na celkovú slabosť a sťažené dýchanie. Lekár mu po prvotnom vyšetrení podal potrebnú medikamentóznu liečbu a pokračoval v monitorovaní jeho zdravotného stavu.
„Po stabilizácii pacienta preložili na palubu vrtuľníka. Následne ho letecky transportovali do Fakultnej nemocnice Trenčín, kde ho odovzdali do ďalšej starostlivosti lekárov,“ doplnila ATE.