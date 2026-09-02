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ÚTOK SRŠŇA PRI DRIETOME: Muž skončil v bezvedomí

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Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Krátko po uštipnutí sa u muža rozvinula závažná alergická reakcia - anafylaxia.

Autor TASR
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Trenčín 2. septembra (TASR) - Trenčianska posádka Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby Air Transport Europe (ATE) zasahovala v stredu dopoludnia v ťažko dostupnom lesnom teréne v katastri obce Drietoma, kde 37-ročného muža uštipol sršeň. Informovala o tom ATE na sociálnej sieti.

„Krátko po uštipnutí sa u muža rozvinula závažná alergická reakcia - anafylaxia. Podľa dostupných informácií mal pacient dokonca krátkodobo stratiť vedomie,“ informujú leteckí záchranári.

Pilot pristál na poľnej ceste v blízkosti miesta, kde bol pacient. Sťažoval sa na celkovú slabosť a sťažené dýchanie. Lekár mu po prvotnom vyšetrení podal potrebnú medikamentóznu liečbu a pokračoval v monitorovaní jeho zdravotného stavu.

„Po stabilizácii pacienta preložili na palubu vrtuľníka. Následne ho letecky transportovali do Fakultnej nemocnice Trenčín, kde ho odovzdali do ďalšej starostlivosti lekárov,“ doplnila ATE.

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