Pre drive-in v Nitre sa menia pravidlá, v nedeľu budú platiť nové

Nitra 31. októbra (TASR) – Plošné testovanie na ochorenie COVID-19 sa uskutočňuje v Nitre pokojne a bez komplikácií. Skonštatoval to nitriansky primátor Marek Hattas. Podľa jeho slov sú pred odbernými miestami stále dlhé rady, tímy však prácu zvládajú a za hodinu sú schopné otestovať v priemere 50 až 70 ľudí.



Počas nedele (1. 11.) sa podľa primátora pravidlá testovania oproti sobote zásadne meniť nebudú. Jediná zmena sa týka drive-in odberných miest. „Pravidlá do ďalšieho dňa budú také, že v autách, ktoré idú na drive-in, musia byť minimálne traja ľudia. Treba si uvedomiť, že tieto odberné miesta boli zriadené predovšetkým pre imobilných občanov, ktorí nemôžu použiť klasické odberné miesto,“ uviedol Hattas.



Ako zdôraznil, najväčším problémom pri testovaní z áut je samotné motorové vozidlo. „Zaberá veľmi veľa priestoru a ak v ňom sedí iba jeden človek, tak sa nám kolóny neúmerne naťahujú na Výstavnú ulicu, na Schurmannovu ulicu aj na Triedu Andreja Hlinku. Doprava potom nedokáže normálne fungovať, nedokážu prechádzať autobusy a spôsobuje to veľké problémy. Preto sme sa po konzultáciách s vojskom a políciou rozhodli, že autá, ktoré nebudú obsadené minimálne tromi osobami, budeme otáčať. Ako som spomínal, výnimka bude iba vtedy, ak tam bude sedieť imobilný človek,“ vysvetlil Hattas.



Primátor zároveň pripomenul, že aj počas nedele bude občanom slúžiť mestské call centrum so všetkými štyrmi telefonickými linkami. „Slúžia hlavne na podávanie základných informácií o odberných miestach a dôvodoch, pre ktoré je dobré nechať sa otestovať a podobne. Ľudia sa často pýtajú aj na to, čo majú robiť, ak sú testovaní pozitívne. Tam je to veľmi prosté, jednoducho majú ísť do karantény,“ dodal Hattas.