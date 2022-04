Droba: Bratislavský kraj chce rozvíjať spoluprácu s provinciou Liége

Brusel 28. apríla (TASR) - Bratislavský kraj a belgická provincia Liége chcú v budúcnosti spolupracovať na viacerých projektoch spoločného záujmu. V rozhovore pre TASR to uviedol predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba, informuje spravodajca TASR.



Bratislavský župan, ktorý v stredu (27.4) večer v bruselskom sídle BSK hostil podujatie s názvom Jarná recepcia slovenských regiónov, povedal, že absolvoval prvé oficiálne stretnutie s predstaviteľmi belgickej provincie Liége.



Slovenské delegáciu v najväčšom meste Valónska, belgického frakofónneho regiónu, privítal predseda provincie Liége Luc Gillard. Navštívili spolu jednu z miestnych škôl a tiež zariadenie, v ktorom prebieha odborná príprava mladých vinárov.



Rokovania slovenskej delegácie sa týkali najmä oblasti cestovného ruchu, pričom Gillard opísal aké konkrétne aktivity v tomto smere jeho provincia podporuje, jednou z nich je napríklad rozvoj cyklistiky.



Juraj Droba v súvislosti so spoluprácou s provinciou Liége zdôraznil potrebu praktickej realizácie spoločných projektov.



"Som praktický človek a manažér a chcem, aby to malo nejaký výsledok. Podpísať zmluvu je pekné, ale keď sa nebude napĺňať, tak nemá význam. Hovorili sme o tom, že by sme prepojili naše dve vinárske školy, takisto je možnosť prepojiť poľnohospodárske školy a aj v oblasti moderných technológií je snaha prepojiť tri až štyri stredné školy, ktoré sa zaoberajú informačnými technológiami a strojárenstvom," vysvetlil bratislavský župan.



Spresnil, že má na mysli Strednú vinársko-ovocinársku školu v Modre a Združenú strednú školu poľnohospodársku v Ivanke pri Dunaji - Zálesie.



Droba verí, že študenti IT technológií z oboch krajín sa dohodnú aj bez hlbšej jazykovej výbavy a aj pri poľnohospodárskych plodinách a zvieratách mladí Slováci a Belgičania nájdu ľahšie spoločnú reč. "Je to výzva do určitej miery, ale mne sa to pozdáva. Spoznať aj inú kultúru ako len tú, ktorej jazykmi hovoríme," uviedol Droba.



Bratislavský župan pri tejto príležitosti pozval svojho partnera z Liége na návštevu Bratislavského kraja. "Som pripravený sa o nich postarať na úrovni. Cítim, že je tam potenciál a máme sa čo učiť jeden od druhého," uviedol Droba v závere rozhovoru.



spravodajca TASR Jaromír Novak