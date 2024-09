Droba: Morava a Dunaj ustupujú, na Záhorí sa situácia stabilizuje

Bratislava 19. septembra (TASR) - Rieky Morava a Dunaj ustupujú, na Záhorí sa situácia stabilizuje. Devínska cesta v Bratislave je síce pre autá sprístupnená, situáciu však naďalej komplikujú protipovodňoví turisti. Konštatuje to predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba na základe informácií zo štvrtkového zasadnutia krízového štábu kraja.



"Na rannom krízovom štábe padlo rozhodnutie, že Devínska cesta sa môže sprístupniť osobným automobilom. Situáciu však naďalej komplikujú protipovodňoví turisti, takže policajné hliadky na mieste kontrolujú oprávnenosť vstupu do obce," približuje Droba s tým, že sa to týka len miestnych obyvateľov a vlastníkov nehnuteľností.



Mestské časti Devín a Devínska Nová Ves čaká podľa neho veľa práce, odstraňovanie bariér, popadaných stromov či sanácia škôd. Na Devíne zároveň popadali aj skaly z brala. Prosí preto obyvateľov, aby boli trpezliví a riadili sa pokynmi hasičov, vojakov a polície.



Cyklistov zároveň vyzýva, aby nepreliezali zábrany a nevstupovali na mosty ponad Moravu, teda ani na Cyklomost slobody ani VysoMarch. O ich otvorení bude Bratislavský kraj informovať. "Najskôr musíme počkať, kým opadne voda a následne skontrolovať technický stav, statiku," podotýka Droba.



Uzavreté zostávajú naďalej parky v Stupave aj Malinove. Pri Divadle Aréna na petržalskej strane Dunaja zostávajú zábrany z dôvodu ochrany. Zlepšuje sa tiež situácia v Domove sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ v Stupave.