Droba: Môžme kúpiť podiel alebo predčasne vypovedať zmluvu s cestármi

Bratislava 29. novembra (TASR) – Predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba navrhol riešiť situáciu v spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (RCB) preskúmaním možnosti odkúpenia podielu minoritného akcionára, ale aj prípadným predčasným vypovedaním zmluvy s RCB a hľadaním nového dodávateľa na údržbu ciest II. a III. triedy na území kraja. Droba prezentoval návrhy na piatkovom mimoriadnom rokovaní krajského zastupiteľstva, ktoré sa zaoberalo zisteniami kontrolóra BSK o hospodárení v spoločnosti RCB a podozreniami na podvod vo výške približne 2,5 milióna eur.



V prípade procesu rokovania o odkúpení podielu navrhol Droba predĺžiť dodávateľskú zmluvu do júna 2020, rovnako angažovať priamo v RCB manažéra, ktorý bude zastupovať BSK (vlastníka 68 percent akcií) a dohliadať na riadenie a hospodárenie firmy. "Ak by však minoritný akcionár napokon nesúhlasil s odpredajom, navrhujem zaoberať sa aj plánom B, teda predčasným vypovedaním zmluvy i s úhradou sankcií a hľadaním nového dodávateľa služieb," povedal.



Zdôraznil, že kraj musí pri postupe zohľadniť finančné hľadisko a kontinuitu služieb údržby a starostlivosti o cesty. "Nemôžeme si dovoliť nemať zabezpečenú údržbu našich ciest," zdôraznil Droba.



Mimoriadne rokovanie zvolalo vedenie kraja v súvislosti so zisteniami hlavného kontrolóra BSK týkajúcimi sa hospodárenia RCB. Podľa výsledkov kontroly, zameranej na realizáciu stredových a deliacich čiar na približne 500 kilometroch ciest II. a III. triedy v rokoch 2017 a 2018, mala spoločnosť pripraviť kraj o 2,5 milióna eur. RCB dostala preplatené faktúry za práce, ktoré nemali byť reálne vykonané. Ďalšie pochybenia sa týkajú finančného riadenia i zlyhania kontrolných mechanizmov zo strany samosprávy.



Na piatkovom rokovaní zástupca minoritného, 32-percentného, akcionára v RCB odmietol podozrenia z podvodu a vyplatenia peňazí za nezrealizované práce. „Ak máme šesť miliónov na samotnú prevádzku, tvrdiť, že z toho ukradneme 2,5 milióna eur, je totálny nezmysel," uviedol majiteľ RCBT Igor Rattaj. Poslancom však navrhol, že je ochotný rokovať o odpredaji svojho podielu. Voči obvineniam sa ohradil aj riaditeľ RCB Milan Valašík. Správu kontrolóra označil za klamstvo. "Ak by sme pri maľovaní čiar pripravili kraj o 2,5 milióna eur, tak by sme v kraji nenamaľovali ani jednu čiaru,“ povedal.



Súčasný predseda BSK Juraj Droba tvrdí, že v prípade RCB sa jeho úrad zaoberá stavom, ktorý vznikol ešte za jeho predchodcov. Upozornil, že samospráva prijala viaceré opatrenia, pripomína však, že právomoci kraja sú obmedzené vzhľadom na fakt, že nie je jediným vlastníkom spoločnosti a ustanovenia zmluvy, ktoré zvýrazňujú právomoc predsedu predstavenstva. Toho má právo nominovať práve Rattajova firma ako minoritný akcionár.