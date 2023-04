Droba: Návrh reformy verejnej správy vôbec nepovažujem za reformu

Bratislava 17. apríla (TASR) - Je potrebné najskôr vyriešiť kompetencie a financovanie samospráv, až potom kresliť nové usporiadanie okresov a krajov. Vyhlásil to predseda Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Juraj Droba. Reagoval tak na návrh reformy verejnej správy, ktorú pripravuje ministerstvo vnútra.



"Prezentovaný návrh vôbec nepovažujem za reformu. To, čo samosprávy na Slovensku v skutočnosti potrebujú, je dokončenie decentralizácie verejnej správy a nové usporiadanie kompetencií samosprávnych krajov, obcí aj štátnej správy. Aktuálny materiál však betónuje nevyhovujúci stav," povedal šéf BSK.



Ako tvrdí, rezort vnútra chystá zásadnú reformu fungovania samospráv, do ktorej samosprávy vôbec nie sú zapojené. "Je neprijateľné, aby sme sa o takej dôležitej veci, ako je zmena fungovania samosprávy, dozvedali cez médiá prostredníctvom uniknutých materiálov," podotkol.



Prekreslenie hraníc okresov a krajov bez usporiadania kompetencií podľa jeho slov nepomôže obyvateľom regiónov. "Takáto pseudoreforma nezvýši kapacity v školách, v škôlkach ani v zariadeniach sociálnych služieb," vyhlásil Droba. Reforma verejnej správy bez dostatočného financovania podľa jeho slov neprinesie ani kvalitnejšie cesty, komfortnejšiu verejnú dopravu či nové telocvične alebo jedálne.



"V prvom rade potrebujeme zmeniť súčasný neefektívny a byrokraticky komplikovaný systém riadenia z trojstupňového na dvojstupňový. V praxi to znamená preniesť kompetencie okresných úradov na samosprávy a priradiť im adekvátne financie," skonštatoval. Otvoriť chcú tiež tému systému a kritérií financovania samospráv vrátane vytvorenia spravodlivejšieho systému prerozdeľovania daní.



Predseda BSK avizuje, že predstavia vlastný návrh reformy verejnej správy a na pôde združenia samosprávnych krajov SK8 bude iniciovať mimoriadne rokovanie o tejto téme.



Ministerstvo vnútra pripravuje návrh reformy verejnej správy. Zameraná má byť na okresné úrady, prenesený výkon štátnej správy, miestnej a regionálnej samosprávy a dvojstupňovej úrovne správy miest Bratislavy a Košíc. Východiská návrhu zatiaľ nie sú verejnosti známe, rezort o nich rokoval na marcových zasadnutiach komisie pre reformu verejnej správy so zástupcami združení samospráv. Ministerstvo neplánuje reformu uskutočniť do konca volebného obdobia, aktuálne je v internej fáze príprav.