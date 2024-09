Droba: Niekde majú zatopené pivnice, hrozí podmočenie Divadla Aréna

Bratislava 16. septembra (TASR) - Niektoré objekty v správe Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) majú zatopené pivnice. Ide o budovy niekoľkých stredných škôl. Hrozí tiež podmočenie Divadla Aréna, ktoré sa nachádza v Bratislave na petržalskej strane Dunaja. Na pondelkovej tlačovej konferencii to povedal podpredseda SaS a predseda BSK Juraj Droba. Doplnil, že najväčší problém BSK bolo zatopenie stupavského kaštieľa, v ktorom sídli domov sociálnych služieb. Voda zaplavila prízemie, ktoré sťahovali. Atmosféra v domove je podľa Drobu dobrá.



Predseda BSK informoval o zasiahnutých stredných školách na území Bratislavy. "Máme väčšinou zatopené buď stropy alebo pivnice. Týka sa to niekoľkých škôl - gymnázium na Skalickej, stredná odborná škola na Adlerovej ulici, na Sklenárovej, potom obchodná akadémia na Račianskej, internát na Saratovskej, takisto škody na budove gymnázia na Grösslingovej a gymnázia na Pankúchovej. Problémy sú takisto na sociálnych zariadeniach pri obchodnej akadémii na Račianskej," skonštatoval Droba. Kritické priesaky sú podľa jeho slov aj v synagóge v Senci. "Ale, našťastie, iba v tej novej časti, pôvodná zrekonštruovaná pamiatka vyzerá, že bude a ostane v poriadku," doplnil.



Budova Divadla Aréna je podľa Drobu ohrozená najviac. "Momentálna hladina Dunaja v tejto časti je približne 890 centimetrov. Obávame sa, že ak by presiahla 930, dôjde aj k veľkým škodám na Divadle Aréna. Momentálne sú už v teréne silové zložky, ktoré nám pomáhajú pieskovať pieskovými vrecami celé okolie budovy. Piesok zamedzí prívalovej vode Dunaja, ale nezamedzí priesaku. Takže hrozí, že divadlo Aréna bude podmočené," informoval.



V domove sociálnych služieb v stupavskom kaštieli zabezpečilo BSK stravovanie klientov, bolo ich podľa Drobu približne 166. "Nálada v zariadení je našťastie dobrá, ako keby kríza ľudí zomkla," povedal s tým, že v pondelok dôjde k prvej obmene personálu. "Objem vody, ktorý prišiel aj do stupavského kaštieľa, aj do stupavského parku, bol enormný. Museli sme sťahovať celé prízemie, kde bolo približne po pás vody, to znamená meter dvadsať vody priamo v našom objekte, tak sme ho sťahovali kompletne na prvé a druhé podlažie," povedal s tým, že šlo o administratívne priestory a kuchyňu, ktorá bude nepoužiteľná najbližších pár týždňov.



V okrese Senec je podľa šéfa BSK výška hladiny vody už stabilizovaná, postupne klesá. V okrese Pezinok naďalej platí tretí stupeň. "Boli zatopené niektoré obytné domy, ide hlavne o stekanie prívalovej dažďovej vody z Malých Karpát," informoval. Najväčší problém podľa neho pretrváva v okrese Malacky. V obci Láb, kde je rieka Malina, sú na mieste vojaci aj hasiči. Hladina miestneho potoka klesla aj vo vojenských lesoch pri Malackách. V obci Kuchyňa tečie jej stredom obrovská rieka. Situácia v Lozorne je stabilizovaná. Železničná trasa z Kuchyne do Rohožníka nie je prejazdná.



Droba tiež informoval, že oba cyklomosty ponad rieku Morava, teda VysoMarch a Cyklomost slobody, sú uzavreté. Zatvoria sa aj parky v Malinove a Stupave. Škody na budovách zatiaľ odhaduje na viac ako milión eur.